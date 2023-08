Le procureur général de la Californie se porte à la défense des enfants trans

SANTA ANA, Calif. — Le procureur général de Californie a déposé lundi une poursuite contre un district scolaire du sud de la Californie pour sa nouvelle politique obligeant les écoles à informer les parents si leurs enfants changent d’identification de genre ou de pronoms. Il s’agit là du plus récent rebondissement dans une bataille qui s’intensifie entre une poignée d’écoles, les districts et l’État sur les droits des enfants trans et de leurs parents.

Le procureur général Rob Bonta a déclaré que des politiques telles que celle adoptée par le district scolaire unifié de Chino Valley forceraient les élèves transgenres à sortir du placard et menaceraient leur bien-être. Mais le président du conseil d’administration du district et ceux qui approuvent la politique sont d’avis que les parents ont le droit de connaître les décisions que prennent leurs enfants à l’école.

M. Bonta demande une ordonnance du tribunal pour bloquer immédiatement la politique de Chino Valley, un district situé à environ 56 kilomètres à l’est de Los Angeles.

« Pour beaucoup trop d’enfants transgenres et de jeunes au genre non conforme, l’école constitue leur seul refuge — un endroit loin de chez eux où ils peuvent trouver validation, sécurité et intimité. Nous devons protéger cela », a-t-il déclaré, faisant valoir que cette politique est discriminatoire à l’égard des élèves et viole l’exigence de la Constitution de l’État d’une protection égale pour tous.

Quelques districts voisins ont adopté des politiques similaires et au moins un autre envisage de le faire. Ces mesures ont attisé des débats animés lors des réunions des conseils scolaires locaux, au milieu d’un débat national intense sur les droits des transgenres, alors que d’autres États imposent des interdictions sur les soins d’affirmation de genre et interdisent aux athlètes trans d’accéder aux sports féminins, entre autres.

La présidente de Chino Valley Unified, Sonja Shaw, a déclaré que la poursuite n’était pas une surprise dans la mesure où les responsables de l’État ont pris à plusieurs reprises des mesures « pour exclure les parents de la vie de leurs enfants ».

Les politiques de notification parentale ont commencé à apparaître après que le législateur républicain de l’État, Bill Essayli, a proposé un projet de loi à l’échelle de l’État sur la question, mais qui n’a jamais été entendu à Sacramento. Il a ensuite commencé à travailler avec des membres de conseils scolaires locaux comme Shaw et le California Family Council pour rédiger la politique de notification qui a été votée à Chino Valley.

Jody Herman, spécialiste des politiques publiques à la faculté de droit de l’Université de Californie à Los Angeles, a déclaré qu’exiger du personnel scolaire qu’il avertisse les parents si leur enfant s’identifie comme transgenre, c’est prendre un « pari » avec la vie de quelqu’un.

Mme Herman rappelle que selon l’enquête américaine sur les transgenres de 2015, un rapport publié par un groupe d’organisations à but non lucratif, 40 % des personnes trans ayant parlé de leur situation à leur famille avaient fait face à de l’indifférence ou du mépris.