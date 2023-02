Le producteur américain Walter Mirisch, s’est éteint vendredi à l’âge de 101 ans

LOS ANGELES — Walter Mirisch, le producteur de films oscarisé qui a fait naître des classiques tels que «Certains l’aiment chaud», «West Side Story» et «Dans La Chaleur de la nuit», est décédé de causes naturelles, a annoncé l’l’Académie des arts et des sciences du cinéma, samedi. Il avait 101 ans.

Mirisch s’est éteint vendredi à Los Angeles, selon un communiqué diffusé par le président-directeur général de l’organisme, Bill Kramer, et sa présidente, Janet Yang.

«Walter était un véritable visionnaire, à la fois en tant que producteur et en tant que leader de l’industrie, ont-ils déclaré, notant qu’il avait été président et gouverneur de l’académie pendant de nombreuses années. Sa passion pour le cinéma n’a jamais faibli, et il est resté un ami et un conseiller très cher. Nous envoyons notre amour et notre soutien à sa famille pendant cette période difficile».

Mirisch avait reçu l’Oscar du meilleur film pour «Dans la chaleur de la nuit» en 1967, et la compagnie dirigée par lui et ses frères avait produit les films «La Garçonnière» et «West Side Story», aussi récompensés par des Oscars.

Né huit ans avant la première cérémonie des Oscars, il a été président de l’Académie des arts et des sciences du cinéma de 1973 à 1977 et a reçu deux Oscars honorifiques, en 1978 et 1983, pour l’ensemble de son œuvre et ses efforts humanitaires.

En tant que producteur, Mirisch a recruté les meilleurs cinéastes, tels que Billy Wilder et Norman Jewison, et leur a donné la liberté de créer les films comme ils le voulaient.

La liste de réalisateurs de sa compagnie comprenait non seulement Wilder et Jewison, mais aussi Blake Edwards et John Sturges. Elle a également produit des films de John Ford, John Huston, William Wyler, George Roy Hill et Hal Ashby.

Fondée en 1957 avec son frère Marvin et son demi-frère Harold, sa compagnie était l’une des équipes de production indépendantes ayant connu le plus grand succès à l’époque, alors que la télévision minait la popularité du cinéma.

Les Mirisch ont enchaîné une série de succès entre les années 1950 et 1970, parmi lesquels «Les Sept Mercenaires», «Un Violon sur le toit», «La Grande Évasion», «Les Russes arrivent», «L’Affaire Thomas Crown» ainsi que les deux premiers films de la série «La Panthère Rose: «La Panthère Rose» et «Quand l’inspecteur s’emmêle».

Walter Mirisch n’hésitait pas à entreprendre des projets inhabituels. Dirigeant d’entreprise ayant fréquenté Harvard, il a géré souvent le côté commercial des choses, permettant à ses cinéastes de se concentrer sur leurs films.

Formant une équipe pour la plupart de leur carrière, les frères Mirisch ont également travaillé dans le théâtre. Avant de rejoindre la société de production Allied Artists dans les années 1940, Walter a travaillé comme producteur et chef de production, tandis que Harold et Marvin ont occupé des postes administratifs.

Il a continué à produire des films de théâtre dans les années 1980. Bien que la qualité et le succès commercial de ses films aient plutôt diminué, il a tout de même connu quelques succès et a été nommé aux Oscars pour «Même heure, l’année prochaine». «La Bataille de Midway», «Sauvez le Neptune» et la version 1979 de «Dracula» sont arrivés plus tard dans sa carrière.

Walter Mortimer Mirisch est né à New York le 8 novembre 1921. Après avoir étudié au City College de New York, il a obtenu un baccalauréat de l’Université du Wisconsin à Madison en 1942 et un diplôme d’études supérieures en commerce de Harvard en 1943.

En 1947, Mirisch a épousé Patricia Kahan, qui l’a précédé dans la mort. Ils ont eu trois enfants, Anne, Andrew et Lawrence. Au lieu de fleurs, la famille a demandé des dons au Fonds du cinéma et de la télévision (MPTF).

Une cérémonie commémorative aura lieu prochainement.