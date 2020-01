Le programme fédéral d’atténuation des inondations a été peu sollicité

OTTAWA — Un rapport d’évaluation révèle que le gouvernement fédéral a dépensé à peine la moitié des 184 millions $ destinés depuis cinq ans à prévenir les inondations dans les municipalités canadiennes.

Le rapport récemment publié indique que l’efficacité du «Programme national d’atténuation des catastrophes» a été entravée par des problèmes d’échéanciers, qui ont entraîné des retards, mais aussi par des obstacles administratifs pour les communautés autochtones.

On y apprend par ailleurs qu’aucun projet n’a été financé au Québec parce qu’aucun accord bilatéral n’a été signé avec cette province.

Le rapport indique que le programme fédéral, créé en 2015, a financé jusqu’ici 363 projets dans 117 communautés — principalement pour cartographier les zones inondables et pour améliorer les infrastructures afin d’atténuer les impacts de la crue des eaux. Une quinzaine de projets ont été financés au Nouveau-Brunswick, pour une somme de 9,2 millions $, et 189 autres projets ont bénéficié en Ontario d’une enveloppe totale de 39,8 millions $.

Dans l’ensemble du pays, environ 95 millions $ ont été consacrés à ces projets depuis 2015, mais les autres 89 millions $ du budget total alloué n’ont pas été dépensés. En 2019-2020, un peu plus de 57 millions $ avaient été budgétés pour ce programme.

Le rapport d’évaluation indique que le programme a été peu sollicité au cours des deux premières années, car le moment du lancement ne correspondait pas aux cycles budgétaires des provinces, qui ne pouvaient alors assumer une partie des coûts. De plus, les provinces et territoires s’attendaient à un «programme tous risques», pour toutes les catastrophes naturelles, et ont donc «probablement dû modifier leurs projets pour se concentrer sur l’atténuation des inondations».