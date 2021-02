Le programme fédéral de formation des préposés coûtera 38,5 M $ sur deux ans

OTTAWA — Le directeur parlementaire du budget (DPB) estime que la formation de 4000 nouveaux préposés bénéficiaires à travers le pays coûtera 38,5 millions $ sur deux ans.

Dans son Énoncé économique de l’automne dernier, le gouvernement fédéral a proposé de financer un programme de formation accélérée en ligne de six semaines, assorties d’un stage de quatre mois, pour former des préposés aux bénéficiaires.

Les coûts de ce programme de formation reposaient en partie sur les taux de la subvention salariale horaire versée aux étudiants pendant les quatre mois de stage par Emploi et Développement social Canada.

Par contre le DPB souligne que les frais de scolarité ont été estimés à l’aide de données tirées des programmes actuels de formation de préposés aux bénéficiaires, mais qu’il peut y avoir des différences avec le coût d’administration du programme fédéral.

Certaines régions du pays ont été confrontées à une grave pénurie de personnel dans les foyers de soins de longue durée, où les éclosions de COVID-19 ont épuisé les ressources et causé des milliers de morts chez les résidents, surtout au printemps dernier. Les mesures interdisant aux soignants de travailler dans plusieurs foyers, dans le but de ralentir la propagation du coronavirus, ont encore aggravé cette pénurie de personnel.

La Croix-Rouge canadienne a encore été appelée la semaine dernière à prêter des renforts dans cinq foyers de soins en Colombie-Britannique. L’organisme l’avait déjà fait en Alberta, en Ontario et au Québec, et même l’armée a été appelée à la rescousse l’an dernier dans des établissements de soins de longue durée au Québec et en Ontario.