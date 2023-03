Le programme Nexus pour voyageurs reprendra graduellement après une année d’impasse

OTTAWA — Le gouvernement fédéral a déclaré que le programme de voyageurs de confiance Nexus reprendrait complètement ses activités d’ici cinq semaines, permettant aux personnes traversant souvent la frontière de remplir leurs demandes et d’accélérer leurs voyages.

L’inscription au programme a été interrompue au Canada pendant près d’un an après que les centres d’inscription Nexus ont ouvert leurs portes aux États-Unis, en raison notamment d’un conflit sur le droit des agents américains à porter des armes sur le sol canadien, entre autres protections juridiques.

L’impasse a entraîné un arriéré massif de demandes pour le programme, qui permet aux voyageurs préapprouvés de traverser la frontière plus rapidement.

Un compromis a été annoncé lors d’un sommet en janvier stipulant que les agents frontaliers canadiens interrogeront désormais les candidats Nexus séparément des agents américains dans huit aéroports canadiens, plutôt qu’ensemble comme avant la pandémie de COVID-19.

L’Agence des services frontaliers du Canada indique que les centres d’inscription rouvriront le 27 mars aux aéroports de Halifax et de Winnipeg, suivis d’une réouverture échelonnée dans les six autres aéroports où le prédédouanement est possible, y compris Montréal-Trudeau, le 17 avril, et les aéroports de Toronto et d’Ottawa, en dernier, le 24 avril.

L’agence a déclaré en juillet que le nombre d’applications au programme Nexus avait explosé de 21% en seulement trois mois pour atteindre près de 342 000, bien que le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, ait déclaré que l’arriéré avait diminué d’environ 100 000 à la fin janvier.