Le projet de loi 66 pour accélérer la construction est un cheval de Troie, dit QS

QUÉBEC — Le projet de loi 66 visant à placer sur la voie rapide 181 projets d’infrastructure n’est rien de moins qu’un cheval de Troie, accuse Québec solidaire (QS).

Le parti de gauche soupçonne le gouvernement Legault de continuer de cacher ses vraies intentions dans cette nouvelle mouture du projet de loi 61.

«Plus on étudie ce projet de loi-là, plus il me semble prendre la forme d’un cheval de Troie, (…) une bonne vieille ruse mythique pour entrer en grande pompe avec d’autres intentions», a déclaré le député Vincent Marissal au deuxième jour des consultations publiques.

Il faisait écho aux groupes environnementaux qui soutiennent que contrairement à ce que prétend la présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, le projet de loi entraînera l’affaiblissement permanent de la protection environnementale au Québec.

Les mesures contenues dans le projet de loi sont temporaires et s’appliquent uniquement aux 181 projets, a rappelé Mme LeBel, qui a assuré en commission ne pas «chevaucher» de cheval de Troie.

Or, le fait qu’il n’y ait pas de définition dans le projet de loi de ce qu’est un «projet d’infrastructure» laisse croire que d’autres projets pourraient être accélérés, estime Me Anne-Sophie Doré, du Centre québécois du droit de l’environnement.

Elle dénonce un «flou juridique» et s’offusque également du fait que les projets à risque environnemental «modéré» soient traités comme ceux à risque «faible» ou «négligeable».

En outre, les trois principes en environnement — éviter, minimiser, compenser —, qui sont d’habitude placés dans cet ordre hiérarchique, seraient tous mis au même niveau si le projet de loi 66 était adopté tel quel, souligne-t-on.

Pour relancer l’économie, et vite, le gouvernement propose également de privilégier les consultations environnementales «ciblées», moins larges que les consultations publiques, et de permettre le début d’un chantier avant la fin des analyses d’impact.

À chacun son expression: le député libéral Gaétan Barrette a dit, lui, craindre que le projet de loi 66 soit en fait un «laboratoire». «Je pense qu’on fait une expérience pour, plus tard, étendre ça de manière permanente», a-t-il affirmé lors des débats.

Il a relevé le fait que le projet de loi viendrait contredire l’actuel Règlement encadrant les activités en fonction de leur impact sur l’environnement (RAFIE), qui n’a pas encore été «testé», selon lui.

«Le gouvernement n’a toujours pas fait la démonstration qu’une loi spéciale est requise pour modifier la réglementation environnementale pendant une période de cinq ans, a renchéri Marc-André Viau, d’Équiterre. Il est possible pour le gouvernement d’atteindre ses objectifs dans le cadre réglementaire existant.»

Équiterre et la Fondation David Suzuki recommandent, au minimum, de limiter à un an l’application des articles du projet de loi 66; la ministre LeBel a déclaré être ouverte à cette proposition.

Retirez le Collège Dawson de la liste, presse le PQ

Par ailleurs, le Parti québécois (PQ) exhorte le gouvernement à retirer le Collège Dawson de sa liste de projets d’infrastructure qu’il veut accélérer.

Le plus grand cégep anglophone du Québec figure à l’annexe 1 du projet de loi 66.

Selon le chef du PQ, Paul St-Pierre Plamondon, le gouvernement Legault, qui se dit nationaliste, devrait plutôt prioriser les projets d’agrandissement des cégeps francophones.

D’ailleurs, le PQ va présenter une motion mercredi invitant le gouvernement à reconnaître «l’urgence linguistique», particulièrement à Montréal.

«Les cégeps francophones ont eux aussi des besoins urgents», a déclaré M. St-Pierre Plamondon en point de presse.

«Dans la mesure où le nombre de places en cégep anglophone va excéder le nombre de places en cégep francophone à Montréal, on veut tout de suite renverser la tendance. On demande donc au gouvernement de poser un geste cohérent», a-t-il ajouté.

Le gouvernement Legault est en train «d’accélérer l’anglicisation», estime le PQ, qui travaillera dans les prochaines semaines à faire modifier le projet de loi 66.

«Il n’est pas question de concessions», a insisté M. St-Pierre Plamondon, mercredi.