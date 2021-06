Le projet de loi C-10 adopté aux Communes et maintenant entre les mains du Sénat

OTTAWA — Après plusieurs semaines d’obstruction, le projet de loi C-10 sur la radiodiffusion a été adopté mardi, au petit matin, à la Chambre des communes. Il revient maintenant au Sénat de décider si le projet de loi pourra être adopté en accéléré, avant la fin de la semaine, afin de recevoir la sanction royale et ainsi devenir loi.

Déjà, le sénateur québécois Jean-Guy Dagenais admet qu’il y a «beaucoup de réticences» au sujet de ce projet de loi au Sénat.

C-10 viendrait soumettre les géants du web à la Loi sur la radiodiffusion, en les forçant à contribuer financièrement à la création et à la découverte de contenu culturel canadien. Le sénateur Dagenais dit s’inquiéter des pouvoirs additionnels accordés au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) dans le cadre de cette réforme législative.

Mardi, à quelques heures de la fin des travaux parlementaires, le chef du Bloc québécois a sommé le Sénat de se dépêcher à adopter C-10.

En conférence de presse, Yves-François Blanchet a invité le Sénat «à procéder, comme on dit en bon québécois, « drette là »» pour imposer le bâillon sur ce projet de loi attendu par le milieu culturel et l’Assemblée nationale du Québec. M. Blanchet a ajouté que si C-10 ne reçoit pas la sanction royale, «il y aura un seul groupe de responsables, et ce sera le Sénat».

Le gouvernement libéral, de son côté, est resté plutôt prudent sur ses attentes sur C-10 alors que le Sénat achève ses travaux pour l’été.

Au bureau du ministre du Patrimoine canadien, Steven Guilbeault, on soutient vouloir «collaborer avec les sénatrices et sénateurs pour veiller à la progression de cet important projet de loi». Le premier ministre Justin Trudeau a dit espérer que les sénateurs pourront faire leur travail de façon rigoureuse, tout en gardant en tête l’importance des différents projets de loi attendus par les Canadiens.

Mis à part C-10, le gouvernement espère toujours l’adoption de C-30 qui vient mettre en oeuvre le budget, C-6 qui interdit les thérapies de conversion et C-12 qui vient cristalliser l’obligation du Canada de s’engager dans la voie de la carboneutralité d’ici 2050.

«Les discussions se poursuivent quant à l’échéancier pour ces projets de loi», a fait savoir l’attachée de presse du sénateur Marc Gold, qui est le représentant du gouvernement au Sénat, dans un courriel mardi matin.