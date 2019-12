Le propriétaire de deux chiens qui ont attaqué une sexagénaire sera accusé

Le propriétaire des deux chiens qui ont grièvement blessé une sexagénaire à Saint-Césaire, en Montérégie, le 26 juin dernier, a finalement été arrêté mardi par les policiers de la Sûreté du Québec.

La dame de 60 ans se trouvait sur le terrain de Mario Fortier lors d’une vente de garage lorsque les deux animaux se sont rués sur elle.

La pauvre dame avait été blessée à la tête et à un bras et on avait craint pour sa vie. Bien qu’elle ait obtenu son congé de l’hôpital par la suite, elle conservera des séquelles de cette attaque pour le reste de ses jours.

Mario Fortier, âgé de 61 ans, a été emmené par les enquêteurs de la SQ pour interrogatoire. Il faisait l’objet d’un mandat d’arrestation pour négligence criminelle causant des lésions corporelles.

Il doit comparaître mercredi au palais de justice de Saint-Hyacinthe.

Les deux chiens avaient été saisis par la SPA des Cantons et ont été euthanasiés au début de juillet.