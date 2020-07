Le public est venu soutenir la famille des petites Norah et Romy Carpentier

LÉVIS, Qc — De nombreuses personnes se sont rendues au salon funéraire lundi afin de soutenir la mère et la famille des petites Norah et Romy Carpentier, retrouvées mortes le 11 juillet dernier après le déclenchement d’une alerte Amber.

Parmi elles, des amis et des collègues de travail de la mère des fillettes, Amélie Lemieux, et aussi des gens qui ne connaissaient pas la famille mais qui ont été touchés par le drame.

Une célébration de la vie de Norah, âgée de 11 ans, et de Romy, âgée de 6 ans, se déroulera à 16h au Complexe funéraire Claude Marcoux à Lévis.

En matinée, la famille s’est recueillie au salon avec ses proches, et dès midi, le public et les amis étaient admis. Vu les mesures sanitaires mises en place, les gens devaient attendre à l’extérieur, un nombre limité de personnes étant admis à la fois. Une télévision projetait des photos et des vidéos familiales des deux fillettes près de l’entrée.

Marie-Pierre Genois était dans la file peu après midi, sous un soleil brûlant. Elle connaît Amélie Lemieux depuis l’école secondaire.

«C’est pour la soutenir, dit-elle. C’est une grosse épreuve. C’est important pour moi d’être ici pour elle.»

«J’espère que justice sera faite», a lancé un homme près d’elle.

Judith Gagnon connaissait aussi la mère et les deux soeurs. Elles ont passé des fêtes de Noël ensemble.

«C’est sans réponse tout cela, a-t-elle confié en attendant de pouvoir entrer dans le complexe funéraire. C’est un drame qu’on va devoir vivre pendant des années, qu’on va avoir sur notre coeur.»

Une collègue d’Amélie Lemieux, Cynthia Barbe, a aussi indiqué être présente «pour la soutenir et lui offrir du réconfort».

Le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu, qui a perdu ses deux filles dont une qui a été assassinée en 2002, trouvait important de se déplacer pour aller à la rencontre de cette mère «qui vient de tout perdre».

Elle a besoin de beaucoup d’amour pour passer à travers cette épreuve, a-t-il dit. C’est à la collectivité de prendre sur elle une partie de la douleur et de la peine.

Les corps des deux soeurs ont été découverts dans un secteur boisé de Saint-Apollinaire, un peu à l’est de Lévis.

Leur père, Martin Carpentier, est toujours recherché par les policiers. La Sûreté du Québec (SQ) a toutefois fait savoir samedi soir qu’elle mettait fin à ses recherches terrestres, au terme d’une dixième journée de traque. Des policiers étaient ainsi présents au complexe funéraire lundi.

Seulement la famille pourra assister à la célébration de la vie des fillettes, en raison des restrictions entourant la pandémie de COVID-19. Mais aussi parce qu’elle a préféré vivre ces difficiles moments en privé.

Toutefois, le public pourra regarder la cérémonie en direct sur un grand écran placé à l’extérieur, tout en gardant ses distances et en portant un masque.

La cérémonie sera célébrée par Josée Masson, fondatrice et directrice générale de l’organisme Deuil-Jeunesse. La chanteuse Mélissa Bédard, porte-parole du même organisme, chantera au cours de la cérémonie.

Après, des colombes seront relâchées dans le ciel.

Mme Masson a souligné l’importance d’accompagner les enfants dans leur deuil, en les laissant s’exprimer et dire ce qu’ils vivent.

«Ça vient toucher leur sentiment de sécurité, a-t-elle expliqué. Ils peuvent se demander: « est-ce que ça pourrait m’arriver aussi? » Ce sont des questions auxquelles ils ne s’étaient peut-être pas attardé avant.»

Dans un message mis en ligne sur le site du salon funéraire, la famille a écrit ces mots: «Nous regretterons toujours de ne pas avoir eu plus que les 11 et 6 printemps où vous avez été présentes dans nos vies, mais les souvenirs et l’amour que vous nous avez donnés resteront à jamais gravés en nous».

Elle avait aussi des remerciements à transmettre aux policiers, bénévoles, intervenants, scouts, pompiers et ambulanciers «qui ont donné tout ce qu’ils pouvaient dans des conditions particulières afin que l’on puisse raccompagner Norah et Romy à la maison».

Le maire de Lévis, Gilles Lehouillier, est venu au salon funéraire pour offrir ses condoléances. Il a fait savoir qu’il avait l’intention d’installer une plaque à la mémoire des fillettes dans le parc des Chutes-de-la-Chaudière.