Le quart des Tigers de Louisiana State Joe Burrow gagne le trophée Heisman

NEW YORK — Né dans une famille de partisans des Cornhuskers de l’Université Nebraska et ayant grandi dans l’état des Buckeyes de l’Université Ohio State, Joe Burrow a laissé ses racines derrière et il a remporté le trophée Heisman avec les Tigers de l’Université Louisiana State.

Le quart a facilement gagné le légendaire trophée samedi soir, devenant le premier joueur des Tigers à ramener cet honneur à Baton Rouge en 60 ans.

Burrow a reçu un total de 2608 points, 841 votes de première place et 90,7 pour cent de tous les votes de premier rang disponibles, ce qui constitue un record. Le quart des Sooners de l’Université Oklahoma Jalen Hurts a pris le deuxième échelon grâce à 762 points. Le quart Justin Fields et l’ailier défensif Chase Young, tous deux des Buckeyes, ont respectivement terminé troisième et quatrième.

Burrow a changé d’université l’an dernier, quittant les Buckeyes pour se joindre aux Tigers. Cette saison, il a battu le record de la Southeastern Conference avec 48 passes de touché et il a aidé les Tigers (13-0) à se hisser au premier rang de la NCAA en vue des séries.

Les Tigers croiseront le fer avec les Sooners, le 28 décembre à Atlanta, à l’occasion du Peach Bowl.