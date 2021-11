Le Québec à la COP26: François Legault veut «mettre un peu de pression»

ÉDIMBOURG, R.-U. — Le Québec prend part à la Conférence des Nations unies sur les changements climatiques à Glasgow, la COP26, pour «mettre un peu de pression sur tous les chefs d’État».

C’est ce qu’a laissé entendre le premier ministre François Legault mardi, au cours d’une entrevue avec La Presse Canadienne dans un hôtel d’Édimbourg.

«Quand on regarde les rapports (d’experts sur les changements climatiques), c’est clair qu’on ne s’en va pas dans la bonne direction», a-t-il tranché.

M. Legault participe de mardi à jeudi à sa toute première mission à titre de premier ministre à une Conférence des Nations unies. Ce sommet vise notamment à s’entendre sur des moyens accrus afin de limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degré Celsius.

Souvent accusé par l’opposition de manquer d’empressement à défendre l’environnement, le chef caquiste affirme que faire de la politique sans se préoccuper des changements climatiques «n’a pas de bon sens», selon ses mots.

«C’est comme si on oubliait le plus gros défi qu’on a», a-t-il justifié.

Celui qui s’est fait élire en 2018 avec un programme environnemental plutôt limité veut maintenant prêcher par l’exemple.

Il rappelle que le Québec est, parmi tous les États fédérés d’Amérique du Nord, celui qui émet le moins de gaz à effet de serre par habitant, tout juste en dessous de 10 tonnes par habitant, par rapport à une moyenne de 20 tonnes au Canada.

«Le Québec doit être présent, ne serait-ce que pour mettre un peu de pression sur les autres chefs d’État. (…) Si on est en politique, c’est normal de venir ici et dire: ‘heille, il faut agir, et regardez peut-être le Québec, il y a des choses qu’on fait bien’.»

Le premier ministre avait d’ailleurs déjà indiqué qu’il avait bien l’intention de mousser à la COP26 la vente d’autobus et de trains électriques conçus et assemblés au Québec.

Le document promotionnel de la mission fait valoir que le Québec est «incontournable» pour son «expertise électrique», d’Hydro-Québec jusqu’à la construction et le recyclage de batteries.

Alors que tous appellent les États à prendre des engagements plus contraignants de réduction des émissions de gaz à effet de serre, M. Legault n’a toutefois pas encore dévoilé de nouvelles cibles de réduction des GES.

Le Québec vise à réduire de 37,5 % ses émissions de GES en 2030 par rapport à 1990. Mais il a manqué la cible de réduction de 20 % fixée pour 2020 et a atteint plutôt 6 %, donc il y a un gros rattrapage à entamer pour 2030. Au final, tous les pays doivent atteindre la carboneutralité, zéro émissions, en GES.

François Legault a rappelé que le Canada et les États-Unis ont non seulement manqué leur cible de réduction de 2020, mais ont même augmenté leurs émissions de GES.

Il déplore en outre l’absence à la COP26 de la Chine, le plus important pollueur mondial, reproche aussi à l’Inde, un autre grand pollueur, de repousser à 2070 l’objectif d’atteindre la carboneutralité.

«Sans devenir anxieux, j’ai deux fils de 28 et 29 ans, et c’est préoccupant, l’avenir de la planète», conclut le premier ministre.