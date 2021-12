Le Québec compte 14 188 nouveaux cas de COVID-19 et 9 décès supplémentaires

MONTRÉAL — La pandémie ne donne encore aucun signe de répit au Québec.

Selon les données publiées jeudi par le ministère de la Santé, la province recense 14 188 nouveaux cas de COVID-19, un nouveau sommet, et neuf décès supplémentaires. Les hospitalisations, elles, continuent de grimper en flèche.

La situation est si préoccupante que le premier ministre François Legault donnera jeudi un point de presse à 17h. Il sera accompagné du ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, et du directeur national de la santé publique, le Dr Horacio Arruda.

En tout, il y a 86 866 cas actifs sur le territoire québécois, rapporte le ministère de la Santé.

Les autorités ont recensé 596 607 cas depuis le début de la pandémie. La moyenne de nouveaux cas des sept derniers jours s’élève à 10 787.

Neuf nouveaux décès se sont ajoutés au bilan des victimes. On déplore dorénavant 11 711 morts liées à la COVID-19 depuis son apparition au Québec.

La situation continue de s’aggraver dans les hôpitaux où le nombre de patients est passé de 804 à 939. Selon les autorités, plus de la moitié des quelque 1600 lits disponibles sont occupés. On recense 138 personnes aux soins intensifs, 16 de plus que la veille.

Un total de 45 493 analyses ont été réalisées le 28 décembre. Le taux de positivité est demeuré à 28%. Toutefois, cette donnée est incomplète, car elle ne tient pas compte de ceux qui ont fait des tests rapides à la maison.

Pas moins de 88 389 doses de vaccin ont été administrées au cours des 24 dernières heures, dont 82 728 doses de rappel.

Le pourcentage de personnes âgé de 5 ans et plus ayant reçu une première dose est toujours d’environ 89 %. On signale aussi qu’environ 82 % de la population québécoise a reçu une deuxième dose et qu’environ 15 % a reçu une dose de rappel.

Pas assez de lits

Avec la hausse des cas liée au variant Omicron, l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) craint que la capacité hospitalière du Québec ne soit dépassée dès janvier, requérant potentiellement le passage à un quatrième niveau de délestage.

Dans sa mise à jour de jeudi, l’INESSS explique que «d’ici 3 semaines, l’occupation des lits réguliers pour les patients COVID pourrait atteindre environ 1600 lits et donc dépasser le niveau 3». Il s’agit là du résultat de l’un de ses deux modèles de prédictions. Le second modèle est encore plus pessimiste, prévoyant «environ 2100 lits réguliers».

Aux soins intensifs, le nombre de patients pourrait frôler la limite avec 300 lits utilisés, ou bien la franchir avec 375 lits, ce dernier nombre «dépassant les seuils observés lors des vagues précédentes».

L’Institut précise cependant que ces hospitalisations pourraient être réduites «par l’intensification des efforts de vaccination et par l’impact des mesures sanitaires récemment mises en place ou à venir».

―――

Cet article a été produit avec le soutien financier des Bourses Facebook et La Presse Canadienne pour les nouvelles.