Le Québec compte 210 médecins actifs de plus que l’an dernier

MONTRÉAL — Les bonnes nouvelles ne sont jamais de trop dans le réseau de la santé et il faut prendre le temps de les souligner. Le Collège des médecins du Québec a révélé lundi qu’on a recensé 210 médecins actifs de plus que l’an dernier dans la province.

Cette donnée provient des «Statistiques sur les effectifs médicaux au Québec», en date du 31 décembre 2022. On peut y lire que 25 585 médecins étaient inscrits au tableau de l’ordre, contre 25 176 à la même date en 2021. Il s’agit d’une hausse de 409 professionnels.

Toutefois, ce ne sont pas tous ces médecins qui sont actifs et qui soignent des patients. On dénombrait 22 647 médecins actifs au 31 décembre dernier, contre 22 477 il y a un an. Il s’agit donc d’un gain de 170 professionnels actifs.

De plus, il semble qu’un bon nombre de médecins aient choisi de rentrer au bercail depuis un an. Le collège rapporte qu’une quarantaine de médecins dont le cabinet se trouvait en dehors de la province ont déclaré une nouvelle adresse professionnelle au Québec. Au total, ce sont donc 210 médecins actifs de plus dont bénéficie la population.

Sans surprise, Montréal est la région ayant le plus profité de ces ajouts de professionnels de la santé avec un gain de 108 médecins. La Montérégie (+39), les Laurentides (+23), Québec (+19) et la Mauricie (+18) ont aussi été choyées.

À l’autre bout du spectre, certaines régions ont vu des médecins mettre un terme à leur pratique ou s’exiler. Le Centre-du-Québec (-18), Chaudière-Appalaches (-7), Laval (-4) et l’Outaouais (-4) affichent les pires bilans.

–

Le contenu en santé de La Presse Canadienne obtient du financement grâce à un partenariat avec l’Association médicale canadienne. La Presse Canadienne est l’unique responsable des choix éditoriaux.