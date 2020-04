Le Québec compte maintenant 7944 cas confirmés et 94 décès

Le Québec compte maintenant 7 944 cas confirmés de la COVID-19, soit 947 de plus que la veille. On déplore 94 décès, 19 de plus que la veille.

Cinq cent vingt-cent personnes sont hospitalisées, une augmentation de 47 en 24 heures. Pas moins de 154 d’entre elles sont aux soins intensifs.

C’est ce qu’a indiqué dimanche le premier ministre du Québec, François Legault, qui avait pris une journée de congé la veille.

Santé Québec a précisé que le nombre de tests négatifs s’élevait à 87 99 tands que 2847 personnes attendaient leurs résultats.

Montréal où on recense 3713 cas confirmés demeure la région la plus touchée par la pandémie. La Montérégie suit à 806. L’Estrie complète ce triste podium à 518. On dénombre aussi 494 cas en Mauricie-Centre-du-Québec, 345 dans la Capitale-Nationale, 109 en Outaouais et 79 au Saguenay-Lac-Saint.

François Legault a également annoncé que les entreprises et les commerces non essentiels devront rester fermés au-delà du 13 avril.

Lors de son point de presse, le premier ministre est accompagné par le ministre de l’Économie et de l’Innovation, M. Pierre Fitzgibbon, et le conseiller médical stratégique à la Direction générale de la santé publique, M. Richard Massé.

La ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, et le directeur national de la santé publique, Horacio Arruda, sont en congé dimanche.