Le Bloc québécois veut sauver la circonscription d’Avignon—La Mitis—Matane—Matapédia

MONTRÉAL — Le Bloc québécois s’oppose vivement au redécoupage de la carte électorale fédérale au Québec, si la circonscription d’Avignon-La Mitis- Matane-Matapédia disparaît, comme elle pourrait être appelée à le faire.

C’est ce qu’on apprend dans le rapport de la Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour la province de Québec, qui vient d’être publié et qui propose de supprimer cette circonscription située dans le Bas-Saint-Laurent et d’en créer une nouvelle, Les Pays-d’en-Haut, dans les Laurentides.

La circonscription d’Avignon—La Mitis—Matane—Matapédia est représentée depuis 2019 par la députée bloquiste Kristina Michaud.

La commission propose de redistribuer le territoire de la circonscription entre ses voisines de Gaspésie—Les Îles-de-la-Madeleine et de Rimouski—Neigette—Témiscouata—Les Basques. Cette dernière changerait par ailleurs de nom pour devenir Rimouski—La Matapédia.

Pour le Bloc québécois, cette proposition est «tout simplement inconcevable» étant donné que le poids politique de l’Est-du-Québec s’en verrait diminué, le tout «alors qu’Ottawa peine déjà à répondre aux réalités régionales».

«Le Bloc québécois entend se battre jusqu’au bout pour empêcher la disparition de la circonscription d’Avignon—La Mitis—Matane—Matapédia et sauver le poids politique de la Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent, a fait savoir le chef Yves-François Blanchet, dans un communiqué. Nous reviendrons à la charge auprès de la Commission pour réitérer notre ferme opposition à cette suppression. Il est inacceptable de voir l’Est-du-Québec perdre un comté alors que c’est sa population et son développement régional qui en seront les grands perdants.»

Rappelons qu’une première proposition de redécoupage avait d’abord été présentée à l’été 2022 et soumise à une consultation publique, qui s’est étalée sur 20 séances entre le 6 septembre et le 13 octobre derniers. Certains commentaires y ayant été formulés ont orienté le travail de la commission, qui a procédé à certains ajustements, notamment sur les limites territoriales de plusieurs circonscriptions.

Mme Michaud déplore par ailleurs que «les commissaires ne semblent pas avoir saisi à quel point les enjeux en cause sont particulièrement déterminants et affecteront la population de la Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent», et ce, malgré plusieurs mémoires et doléances exprimées lors de ces consultations publiques.

Le redécoupage électoral s’appuie sur les mouvances démographiques observées au pays et consignées dans les recensements. En effet, la population québécoise est passée de 7 903 001 citoyens à 8 501 833 personnes lors de décennie comprise entre 2011 et 2021.

Cette augmentation de quelque 600 000 résidants sur le territoire de la province constitue une hausse de 7,6 %, mais elle ne s’est pas étalée également dans toutes les régions.

Ainsi, 22 des 78 circonscriptions fédérales québécoises ont vu leur démographie croître de 10 % et plus, atteignant même 30,5 % dans celle de Ville-Marie-Le Sud-Ouest-Île-des-Sœurs. Six autres circonscriptions ont pour leur part vu leur population décroître.

Renommées pour inclure les Premières Nations

En tout, 18 circonscriptions changeront de nom, certaines pour être plus représentatives des municipalités présentes actuellement.

C’est notamment le cas de Beauport-Côte-de-Beaupré-Île d’Orléans-Charlevoix, qui deviendra Montmorency-Charlevoix, et de Châteauguay-Lacolle, qui est renommée Châteauguay-Les Jardins-de-Napierville. Dorval-Lachine-LaSalle devient Dorval-Lachine et Jonquière prend le nom de Jonquière-Alma. LaSalle-Émard-Verdun se renommera LaSalle-Verdun.

La circonscription de Québec devient Québec-Centre et celle de Saint-Hyacinthe-Bagot, Saint-Hyacinthe-Acton. Vaudreuil-Soulanges perd «Soulanges», qui sera plutôt rapatrié dans la circonscription de Salaberry-Suroît, devenant ainsi Beauharnois-Soulanges.

D’autres circonscriptions subiront plutôt un changement pour mieux refléter la présence des Autochtones au Québec. Il était de la volonté de la commission que «la carte électorale fédérale témoigne, pour la première fois, de la présence de toutes les communautés autochtones reconnues au Québec, soit les 10 Premières Nations et la Nation inuite».

Ce faisant, Bécancour-Nicolet-Saurel se transforme en Bécancour-Saurel-Odanak; Gaspésie—Les Îles-de-la-Madeleine intègre Listuguj à son appellation. Joliette devient Joliette-Manawan et La Prairie, La Prairie-Atateken. Louis-Saint-Laurent s’appellera Louis-Saint-Laurent-Akiawenhrahk.

La circonscription de Manicouagan sera rebaptisée Côte-Nord—Kawawachikamach—Uapashke et celle de Montmagny—L’Islet— Kamouraska—Rivière-du-Loup deviendra Montmagny—Témiscouata— Kataskomiq. Pontiac deviendra Pontiac—Kitigan Zibi.

