Le Québec enregistre 9397 nouveaux cas de COVID-19 et six autres décès

QUÉBEC — Le Québec a fait état jeudi de 9397 nouveaux cas de COVID-19, six autres décès et une hausse des hospitalisations.

Les plus récentes données portent le total de personnes infectées à 511 095 dans la province. La moyenne de nouveaux cas des sept derniers jours s’élève à 5231.

Il y a désormais 11 658 personnes qui sont mortes de la COVID-19 depuis le début de la pandémie.

Le gouvernement a resserré les mesures contre la propagation du virus ces derniers jours, principalement pour prévenir une situation incontrôlable dans les hôpitaux.

Les données dévoilées jeudi montrent une augmentation en 24 heures de 28 hospitalisations par rapport au jour précédent, pour un total de 473 hospitalisations.

Aux soins intensifs, il y avait 91 patients à cause de la COVID-19, une augmentation de trois par rapport à la veille.

Un total de 52 954 analyses ont été réalisées le 21 décembre. Le taux de positivité a bondi d’un point et demi de pourcentage à 14,6.

Pas moins de 89 056 doses de vaccin ont été administrées au cours des 24 dernières heures, dont 81 893 doses de rappel et 4015 premières doses à des enfants de 5 à 11 ans.

Le pourcentage de personnes âgé de 5 ans et plus ayant reçu une première dose est toujours d’environ 89 %. On signale aussi qu’environ 81 % de la population québécoise a reçu une deuxième dose et qu’environ 11 % a reçu une dose de rappel.

Le ministère de la Santé indique qu’en raison des jours fériés, il ne publiera pas son tableau de bord présentant les données quotidiennes ni de communiqué de presse à ce sujet les 24, 25 et 26 décembre ni les 31 décembre, 1er et 2 janvier 2022.