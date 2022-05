Le Québec enregistre une légère baisse des hospitalisations liées à la COVID-19

Québec n’a rapporté lundi aucun nouveau décès attribué à la COVID-19. Le nombre d’hospitalisations liées au coronavirus a diminué de cinq par rapport à dimanche, mais le nombre de patients aux soins intensifs a avancé de quatre.

On compte maintenant 1177 hospitalisations, tandis que 33 personnes se trouvent aux soins intensifs.

Un total de 3680 travailleurs de la santé étaient absents pour des raisons liées à la COVID-19, comme un retrait préventif ou un isolement.

Le bilan des décès atteint maintenant 15 412.

Le ministère de la Santé rapporte 350 nouveaux cas, pour un total de 1 065 682 depuis le début de la pandémie. Le nombre de cas répertoriés n’est cependant pas représentatif de la situation puisque l’accès aux centres de dépistage est restreint aux clientèles prioritaires.

Un total de 213 337 tests rapides ont été autodéclarés jusqu’à maintenant sur la plateforme du gouvernement, dont 174 909 positifs. Pour la journée de dimanche, 185 tests ont été déclarés, dont 152 positifs.

Le ministère de la Santé indique avoir effectué 7866 analyses dimanche et le taux de positivité a été de 6,1 %.

En ce qui a trait à la vaccination, 3077 doses administrées se sont ajoutées, soit 3044 dans les dernières 24 heures et 33 avant le 29 mai.

Chez les Québécois de 5 ans et plus, 91 % ont reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19, 55 % ont reçu une troisième dose et 14 % ont reçu une quatrième dose. Chez les 60 ans et plus, 42 % ont reçu une quatrième dose.