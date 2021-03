Le Québec est bien dans une troisième vague, selon Christian Dubé

MONTRÉAL — Le Québec est bel et bien dans une troisième vague.

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, n’a pas cherché à minimiser la montée récente des cas de COVID-19, lundi matin, alors qu’il se trouvait en tournée sur le terrain à Montreal-Nord. La propagation des variants est au coeur de cette troisième vague.

À cet effet, Québec n’écarte pas la possibilité de resserrer à nouveau les mesures sanitaires, mais les propos du ministre Dubé laissent croire que cela ne surviendra pas à court terme. Le retour en classe à temps plein de tous les étudiants de niveau secondaire est au nombre des sources d’inquiétudes, mais on estime qu’une semaine raccourcie par le congé de Pâques aidera à ralentir la propagation de la maladie.

Les paramètres qui détermineront un éventuel resserrement des mesures sanitaires ne sont d’ailleurs plus les mêmes: Christian Dubé a précisé que ce n’est plus le nombre de cas, mais bien les hospitalisations et les admissions aux soins intensifs qui seront déterminantes.

Il a demandé à l’Institut national de la santé publique (INSPQ) de lui préparer des modélisations sur les hospitalisations à prévoir.

Avec la vaccination massive des personnes âgées, les craintes reposent moins sur une troisième vague qui aurait les mêmes incidences auprès des aînés, mais bien sur une augmentation importante de cas chez les adultes plus jeunes dont une proportion serait ensuite aux prises avec des complications graves.

La vaccination va par ailleurs bon train, selon le ministre, qui rapporte deux journées de plus 50 000 doses administrées. Tout près de 20 % de la population québécoise, soit une personne sur cinq, a maintenant reçu une première dose de vaccin.