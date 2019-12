Le Québec est prêt à réduire davantage ses GES pour 2030

QUÉBEC — Le Québec est prêt à réduire encore davantage ses émissions de gaz à effet (GES) pour 2030, tel que le demande un groupe d’experts de l’ONU.

Le ministre de l’Environnement, Benoit Charette, a fait savoir, mercredi, que le gouvernement était ouvert à fixer une cible encore plus ambitieuse. C’est le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) qui a demandé cet automne aux États de faire plus d’efforts, pour éviter de graves bouleversements climatiques.

Actuellement, le Québec vise à réduire de 37,5 % ses émissions de GES pour 2030, par rapport au niveau de 1990, conformément à ses engagements internationaux. Il est déjà anticipé que la cible de réduction de 20 % pour 2020 sera un échec, tandis que la cible pour 2050 est une réduction de 80 % des GES.

En entrevue avec La Presse canadienne, M. Charette a laissé entendre que son gouvernement était ouvert à fixer une nouvelle cible plus ambitieuse pour 2030, qui tournerait autour de 50 %, selon ce que réclame le GIEC.

«On ne s’y refuse pas pour 2030-2050», a-t-il déclaré en entrevue téléphonique depuis Madrid, où il assiste au grand sommet annuel des Nations unies sur les changements climatiques, la COP25.

Il a toutefois reconnu qu’il s’agira «déjà d’un défi très important» d’atteindre la cible actuelle de 37,5 %, puisqu’on en est encore «très loin», en raison du retard pris sous les gouvernements libéraux, a-t-il laissé entendre.

M. Charette a toutefois précisé que ce sera au prochain sommet, la COP26, à Glasgow au Royaume-Uni, l’an prochain, que les décisions politiques concernant les cibles seront prises.

«On n’exclut pas, avant de se présenter à Glasgow, d’avoir une cible en bonne et due forme pour la période 2030 à 2050 pour répondre à cette invitation.»

En mission en Californie, le premier ministre François Legault a d’ailleurs fait savoir mercredi qu’il participera à la COP26 en 2020. Ce sera sa première COP depuis son arrivée au pouvoir. Il avait toutefois participé à la COP21 à Paris en 2015.

Dans son dernier rapport, en octobre, le GIEC a demandé aux États de diminuer davantage les émissions polluantes pour éviter la catastrophe climatique.

En effet, si les gouvernements ne fixent pas des cibles de réduction plus exigeantes, le réchauffement planétaire pourrait atteindre 3,5 degrés Celsius, plutôt que l’objectif de 1,5 degré convenu dans l’Accord de Paris de 2015.

Un rapport commandé par le ministère de l’Environnement en juin dernier dernier laissait entendre que les cibles actuelles de réduction pour 2030 et 2050 sont encore possibles à atteindre, mais au prix de beaucoup d’efforts et de dizaines de milliards de dollars.

Selon le rapport de la firme Dunsky, il faudrait investir en moyenne 1,7 milliard $ supplémentaires par an pour atteindre la cible de 2030, seulement en solutions technologiques.

Et à compter de 2031 jusqu’en 2050, la facture annuelle passe à 8,5 milliards par an, peut-on lire. Et là encore, la technologie ne suffira pas, prévient-on. Il faudra réduire la consommation à la source et acheter en quelque sorte des droits de polluer, par l’entremise du système de plafonnement et d’échanges des émissions mis sur pied entre le Québec et la Californie.