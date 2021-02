Le Québec et l’Atlantique se préparent pour d’importantes précipitations

MONTRÉAL — Des avertissements de neige ont été émis lundi avant-midi pour plusieurs secteurs du sud du Québec. Environnement Canada y prévoit des accumulations à compter de très tard lundi soir.

En entrevue avec La Presse Canadienne, le météorologue Simon Legault a dit s’attendre à ce que les régions les plus au sud de la province reçoivent davantage de neige. Ainsi, le sud de la Montérégie et l’Estrie devraient voir de 20 à 25 centimètres de nouvelle neige, alors que Gatineau et l’axe Montréal-Québec pourraient en recevoir une quinzaine.

Toujours selon le météorologue, la neige devrait principalement tomber jusqu’à mardi matin. La neige poudreuse et les vents font croire à M. Legault que l’heure de pointe matinale pourrait être difficile dans le centre et le sud de la province.

Les précipitations devraient se poursuivre, mais plus faiblement, mardi après-midi.

Provinces de l’Atlantique

Les résidants des provinces de l’Atlantique se préparent aussi à une autre vague de mauvais temps mardi.

Des avertissements de neige ont été émis pour le centre et le sud du Nouveau-Brunswick, où jusqu’à 25 centimètres de neige sont attendus entre mardi matin et mercredi matin.

Pendant ce temps, de la pluie verglaçante est prévue le long de la côte de la baie de Fundy et dans la région de Moncton d’ici mardi après-midi.

En Nouvelle-Écosse, des avertissements de pluie verglaçante sont en vigueur dans toute la province.

Des précipitations de neige et de grésil commenceront tôt mardi, puis se transformeront en une période prolongée de grésil et de pluie verglaçante plus tard dans la journée.

Des bulletins météorologiques spéciaux ont été émis pour toute l’île de Terre-Neuve, où la neige et la pluie verglaçante sont prévues pour mardi après-midi et mercredi.

On prévoit jusqu’à 30 centimètres de neige sur une grande partie de l’île, à l’exception de la péninsule d’Avalon et de la Grande Péninsule du Nord, où l’on s’attend à moins de neige.