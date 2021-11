Le Québec fait une croix sur l’exploration et l’exploitation pétrolières

GLASGOW, R.-U. — Le gouvernement Legault a confirmé que le Québec fait une croix définitive sur l’exploration et l’exploitation pétrolières: il se joint à l’association Beyond Oil and Gas Alliance (BOGA).

Le premier ministre François Legault en a fait l’annonce officielle jeudi à la COP26, la Conférence des Nations unies sur les changements climatiques, qui se tient actuellement à Glasgow. Il participait alors à une table ronde.

Le Québec se joint ainsi à des États comme le Costa Rica et le Danemark .

Cette adhésion n’a que peu de conséquences pour l’instant puisque les activités d’entreprises pétrolières et gazières sont pratiquement inexistantes au Québec. Cependant, ces entreprises qui détiennent des droits réclament déjà une indemnisation de plusieurs millions de dollars pour ces droits auxquels elles devront renoncer.