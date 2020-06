Le Québec lance une opération de recrutement de 10 000 préposés en CHSLD

QUÉBEC — Le gouvernement du Québec a lancé mardi une ambitieuse opération de recrutement de 10 000 préposés en CHSLD, qui se mettra en branle d’ici deux semaines.

Le premier ministre François Legault a précisé que la formation offerte aux éventuels candidats s’étalera sur trois mois, soit du 15 juin au 15 septembre, et qu’elle permettra à ceux qui souhaitent y adhérer d’être rémunérés 760 $ par semaine.

Pour y adhérer, M. Legault a mentionné que les postulants peuvent se rendre sur le site internet https://www.quebec.ca/education/devenir-prepose-chsld/.

À terme, un préposé obtiendra un emploi à temps complet en CHSLD, avec un salaire annuel de 49 000 $, incluant les différentes primes offertes dans le cadre de l’urgence sanitaire.

L’objectif de la démarche, selon le premier ministre, est de régler le problème en CHSLD, «afin d’éviter de revivre ce qu’on a vécu en CHSLD et de se préparer à une possible deuxième vague».

M. Legault était accompagné pour l’occasion du ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, Jean-François Roberge, et de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais.