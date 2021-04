Le Québec rapporte 1106 nouveaux cas de COVID-19 et 13 décès

MONTRÉAL — La troisième vague de COVID-19 a légèrement progressé au Québec.

Selon les données publiées samedi par le ministère de la Santé, 1106 nouveaux cas ont été identifiés depuis le précédent bilan. Signe encourageant: le nombre de cas actifs est passé de 11 526 à 11 258. On a recensé 343 784 cas depuis le début de la pandémie.

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, s’inquiète de voir que 60% des nouveaux cas sont âgés de moins de 40 ans.

«On le sait, les jeunes adultes sont malades plus longtemps et attendent plus avant de se présenter à l’hôpital, a-t-il écrit sur Twitter. Personne n’est à l’abri du virus et de ses variants. Il faut éviter d’engorger nos hôpitaux. Protégez-vous !»

Treize nouveaux décès, dont trois survenus dans les 24 dernières heures, se sont ajoutés au bilan des victimes. On déplore dorénavant 10 869 morts liées à la COVID-19 depuis son apparition au Québec.

Les autorités constatent que le nombre des hospitalisations a chuté de nouveau, passant de 684 à 662. Elles recensent toutefois 181 patients aux soins intensifs, une hausse de neuf depuis le dernier bilan.

En données brutes, l’île de Montréal rapporte 291 cas supplémentaires, la Chaudière-Appalaches 146, la Capitale-Nationale et la Montérégie, 139.

Les autorités rapportent aussi 96 autres cas dans l’Outaouais, 71 à Laval, 40 dans les Laurentides, 38 dans le Bas-Saint-Laurent et 34 dans Lanaudière.

En zone encore orange, elles signalent aussi 37 nouveaux cas en Estrie et au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ainsi que , 21 en Mauricie-Centre-du-Québec. La Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine ne fait état que d’un seul nouveau cas.

Un total de 40 928 prélèvements et de 42 554 analyses ont été réalisés le 22 avril.

La campagne de vaccination s’effectue à bon rythme. Les autorités indiquent que 82 080 doses de vaccin, dont 3574 deuxièmes doses, ont été administrées au cours des 24 dernières heures, pour un total de plus de 2,76 millions. Le pourcentage de personnes ayant reçu une première dose est de 32.