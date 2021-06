Le Québec rapporte 151 nouveaux cas de COVID-19 et deux décès

MONTRÉAL — Le Québec signale moins de 200 nouveaux cas de COVID0-19 sur son territoire pour la huitième journée d’affilée.

Selon les données publiées dimanche par le ministère de la Santé, 151 nouveaux cas ont été identifiés depuis le précédent bilan. Le nombre de cas actifs est passé de 1970 à 1836, selon les données de l’Institut de la santé publique du Québec. On a recensé 372 989 cas depuis le début de la pandémie.

Deux nouveaux décès, mais aucun au cours des 24 dernières heures, se sont ajoutés au bilan des victimes. On déplore dorénavant 11 172 morts liées à la COVID-19 depuis son apparition au Québec.

Les autorités constatent que le nombre des hospitalisations a reculé, passant de 227 à 215. Celui des patients aux soins intensifs tombe à 58, un de moins que la veille.

Le nombre d’éclosions dans l’ensemble de la province continue aussi de diminuer. Il est passé de 265 à 254.

La situation s’est si améliorée, croient les autorités, que toutes les régions qui étaient encore placées sous le code d’alerte orange passeront lundi au jaune (pré-alerte).

««La situation va bien, mais il faut y aller graduellement, a commenté le premier ministre François Legault, dimanche. On voit bien actuellement qu’il y a une diminution. Par contre, on ouvre les valves, est-ce que ça va monter le nombre de cas? Il faut dire que la vaccination fonctionne bien.»

En données brutes, l’île de Montréal rapporte 62 nouveaux cas, 25 en Montérégie et 9 à Laval.

Les autorités signalent 17 cas supplémentaires en Chaudière-Appalaches, 12 dans Lanaudière, 5 dans l’Outaouais, 4 dans les Laurentides et la Capitale-Nationale, 2 en Estrie, et aucun dans le Bas-Saint-Laurent.

En zone jaune, les autorités font état de trois autres cas en Mauricie-Centre-du-Québec et aucun au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

La Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, placée en zone verte, compte cinq nouveaux cas.

Un total de 18 837 prélèvements et de 18 775 analyses ont été réalisés le 11 juin. Le taux de positivité a chuté à 0,8%.

Le rythme de la campagne de vaccination a légèrement fléchi par rapport à la veille. Les autorités indiquent que 97 000 doses de vaccin, dont 61 820 deuxièmes doses, ont été administrées au cours des 24 dernières heures, pour un total de près de 6,70 millions.

Parmi les gens âgés de 12 ans et plus, ce pourcentage monte à environ 77. On signale aussi qu’environ 12 % de la population québécoise a reçu une deuxième dose.

«On vise la fin du mois d’août pour les deux doses, a rappelé M. Legault. C’est un défi parce qu’actuellement les gens voient que ça va bien. Certains pourraient être tenté de se dire que ce n’est pas important d’aller chercher la deuxième dose.»