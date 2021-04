Le Québec rapporte 1535 nouveaux cas de COVID-19 et cinq décès

MONTRÉAL — La progression de la troisième vague de COVID-19 demeure constante au Québec.

Selon les données publiées dimanche par le ministère de la Santé, 1535 nouveaux cas ont été identifiés depuis le précédent bilan. Le nombre de cas actifs est passé de 12 371 à 12 602. On a recensé 326 383 cas depuis le début de la pandémie.

Le ministre Christian Dubé était inquiet, notamment au sujet de la propagation de la COVID au sein des moins de 40 ans.

«Les données d’aujourd’hui sont préoccupantes alors que 58% des nouveaux cas à l’échelle du Québec concernent des personnes de moins de 40 ans, a-t-il déclaré sur Twitter. Pendant que la vaccination s’accélère, il faut continuer de respecter les mesures si on veut vaincre cette pandémie. Soyons solidaires.»

Cinq nouveaux décès, dont deux survenus dans les 24 dernières heures, se sont ajoutés au bilan des victimes. On déplore dorénavant 10 742 morts liées à la COVID-19 depuis son apparition au Québec.

La situation s’aggrave dans les hôpitaux où on recense 608 patients admis à cause de la COVID-19, 25 de plus que la veille. Les autorités signalent que 129 personnes étaient traitées aux soins intensifs, une de plus que le bilan précédent.

Selon l’Institut national de santé publique du Québec, le nombre de cas de variants détectés par criblage s’élève à 16 173, soit une hausse de 728. Dans l’ensemble de la province, le taux des variants grimpe à 188,2 cas par 100 000 habitants.

Par ailleurs, en chiffres bruts, la Capitale-Nationale et l’île de Montréal demeurent les régions les plus touchées. Elles comptent respectivement 331 et 330 nouveaux cas. Les autorités ont enregistré 244 cas supplémentaires en Chaudière-Appalaches et 157 en Montérégie.

Elles rapportent aussi 89 autres cas à Laval, 74 dans les Laurentides, 72 dans Lanaudière, 59 dans l’Outaouais et 52 dans le Bas-Saint-Laurent.

En zone encore orange, elles recensent 40 nouveaux cas en Estrie, 32 en Mauricie-Centre-du-Québec et 31 au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

En zone jaune, on semble assister à une résurgence sur la Côte-Nord où sept cas se sont ajoutés aux douze de la veille. La Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine fait état de trois nouveaux cas et l’Abitibi-Témiscamingue sept.

Un total de 35 961 prélèvements et de 39 836 analyses ont été réalisés le 9 avril.

Le rythme de la campagne de vaccination a ralenti. Les autorités indiquent que 59 447 doses de vaccin ont été administrées samedi, pour un total de plus de 1,89 million. Le pourcentage de personnes ayant reçu une première dose est de 22,1.