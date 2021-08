Le Québec rapporte 175 nouveaux cas de COVID-19 et une baisse des hospitalisations

MONTRÉAL — La tendance à la hausse semble se poursuivre au Québec alors que l’on signale 175 nouveaux cas de COVID-19 au cours des 24 dernières heures.

Selon les données publiées mardi sur le site de l’Institut national de santé publique (INSPQ), ces 175 nouvelles infections portent le total de cas actifs à 1174 au Québec.

Au total, ce sont 377 973 personnes qui ont contracté la COVID-19 depuis le début de la pandémie au Québec. Parmi eux, 365 558 personnes sont considérées comme étant rétablies, soit 107 de plus que la veille.

En matière d’hospitalisations, on recense 58 patients traités pour la maladie à coronavirus, une baisse de trois. Il reste 18 patients dans des unités de soins intensifs en raison du virus. Dans ce cas-ci, on compte un patient de plus que lundi.

Sur une note plus encourageante, on n’a pas enregistré de nouveau décès lié à la COVID-19 depuis le dernier bilan. Au total, ce sont 11 241 Québécois qui ont succombé à la maladie.

Les données concernant les nouveaux cas ont été tirées des analyses de résultats de 10 648 tests de dépistage.