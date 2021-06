Le Québec rapporte 228 nouveaux cas de COVID-19 et quatre décès

MONTRÉAL — La situation sanitaire est stable sur le territoire québécois.

Selon les données publiées samedi par le ministère de la Santé, 228 nouveaux cas ont été identifiés depuis le précédent bilan. Autre signe encourageant: le nombre de cas actifs est passé de 3215 à 3014, selon les données de l’Institut de la santé publique du Québec. On a recensé 371 589 cas depuis le début de la pandémie.

Quatre nouveaux décès, dont un seul survenu au cours des 24 dernières heures, se sont ajoutés au bilan des victimes. On déplore dorénavant 11 150 morts liées à la COVID-19 depuis son apparition au Québec.

Les autorités constatent que la situation continue de s’améliorer sur le front hospitalier. Le nombre des hospitalisations est passé de 307 à 283. Même constat pour les patients aux soins intensifs: leur nombre chute de 67 à 64.

En données brutes, toutes les régions du Québec sont sous le seuil des 100 nouveaux cas.

L’île de Montréal et Laval, qui quitteront le palier d’alerte «rouge» dès lundi, comptent respectivement 66 et 15 nouveaux cas.

En zone orange, les autorités signalent 38 cas supplémentaires en Chaudière-Appalaches, 29 en Montérégie, 14 dans les Laurentides, 12 dans la Capitale-Nationale, 11 en Outaouais, au Saguenay-Lac-Saint-Jean et en Mauricie-Centre-du-Québec, 7 en Estrie et dans Lanaudière et 3 dans le Bas-Saint-Laurent.

La Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, placée en zone jaune, fait état d’un seul nouveau cas.

Un total de 22 961 prélèvements et de 23 640 analyses ont été réalisés le 3 juin. Le taux de positivité est de à 1,1 %.

Le rythme de la campagne de vaccination ne ralentit pas. Les autorités indiquent que 92 993 doses de vaccin, dont 20 172 deuxièmes doses, ont été administrées au cours des 24 dernières heures, pour un total de plus de 6 millions.

Le pourcentage de personnes ayant reçu une première dose est de 64,5. On signale aussi qu’environ 6 % de la population québécoise a reçu une deuxième dose.