Le Québec rapporte 305 nouveaux cas de COVID-19 et deux nouvelles hospitalisations

MONTRÉAL — La tendance à la hausse est bien ancrée au Québec alors que l’on signale jeudi 305 nouveaux cas de COVID-19 dans la province.

De ces nouvelles infections, 72 cas déclarés positifs dans la région de Montréal sont toujours sous investigation, précise le ministère de la Santé.

Le nombre total de cas actifs s’élève désormais à 1472, d’après le suivi effectué par l’Institut national de santé publique. Ces chiffres sont publiés alors que le premier ministre François Legault a parlé jeudi du début d’une quatrième vague au Québec et de l’instauration d’un passeport vaccinal.

Au total, ce sont 378 462 personnes qui ont contracté la maladie depuis le début de la pandémie l’an dernier. Parmi elles, 365 750 personnes sont considérées comme étant rétablies.

Comme la veille, on ne signale toujours pas de nouveau décès lié au virus depuis 24 heures. Le total de vies perdues en raison de la COVID-19 reste à 11 240.

Actuellement, on retrouve 60 patients hospitalisés au Québec à cause de la COVID-19, soit deux de plus que lors du plus récent bilan. Parmi eux, 16 personnes sont traitées dans une unité de soins intensifs, soit une de moins que la veille.

Les données sur le nombre de nouvelles infections sont tirées des analyses de 16 762 prélèvements réalisés le 3 août.

Campagne de vaccination

Le ministère de la Santé rapporte que 45 797 doses de vaccins ont été administrées depuis 24 heures au Québec. À ce total, on ajoute 1597 injections effectuées avant le 4 août. De plus, 42 010 doses ont été administrées à des Québécois en dehors de la province.

Le grand total de doses injectées à des citoyens du Québec s’élève maintenant à 11 345 587 doses.

Les données de l’INSPQ indiquent que 69,7 % de la population de la province est adéquatement vaccinée, soit 5 046 777 Québécois.

On indique également que 84,3 % de la population âgée de 12 ans et plus a reçu au moins une dose.