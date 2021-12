Le Québec rapporte 3631 nouveaux cas de COVID-19 et deux décès

MONTRÉAL — Le nombre de nouveaux cas de COVID-19 demeure élevé au Québec, même s’il est un peu moins élevé que la veille.

Selon les données publiées samedi par le ministère de la Santé, 3631 nouveaux cas ont été identifiés depuis le précédent bilan. On en comptait 3768 la veille. Les autorités ont recensé 481 988 cas depuis le début de la pandémie.

La pandémie frappe les personnes vaccinées. Le ministère de la Santé indique que 2320 personnes nouvellement infectées sont adéquatement vaccinées depuis au moins sept jours. Toutefois, les données ne précisent pas encore le moment où elles ont reçu cette deuxième dose. On signale aussi que la COVID-19 a frappé 1189 personnes non vaccinées.

La moyenne de nouveaux cas des sept derniers jours s’élève à 2521, une hausse de plus de 62 % par rapport à samedi dernier.

La situation inquiète les autorités. Le premier ministre François Legault a réitéré ses préoccupations dans un message à la population publié sur sa page Facebook.

«Ce qu’on a tous réalisé cette semaine, les experts, [le ministre de la Santé] Christian Dubé, [le directeur de la Santé publique] le docteur Arruda et moi, c’est que le variant Omicron progresse à une vitesse fulgurante. C’est dur à imaginer. On n’a jamais vu quelque chose d’aussi foudroyant depuis le début de la pandémie», a-t-il lancé.

Deux nouveaux décès se sont ajoutés au bilan des victimes. On déplore dorénavant 11 636 morts liées à la COVID-19 depuis son apparition au Québec.

La situation continue de s’aggraver dans les hôpitaux où le nombre de patients est passé de 312 à 347. On recense 74 personnes aux soins intensifs, 12 de plus que la veille.

Le nombre d’éclosions actives a lui aussi augmenté baissé, passant de 1307 à 1322.

Un total de 45 023 analyses ont été réalisées le 16 décembre. Le taux de positivité a bondi à 8,9 %, une augmentation de 1,5 point de pourcentage.

Devant le tollé soulevé par les restrictions annoncées jeudi, M. Legault a même demandé une trêve à ses opposants. «Si j’avais un souhait ce matin, c’est qu’on fasse tous une trêve de Noël. Si on pouvait juste pour 2-3 semaines cesser les attaques, sur les réseaux sociaux et dans la vie de tous les jours, ça nous aiderait tous à passer au travers», a-t-il déclaré.

Il a réitéré son appel aux bénévoles «pour aider à administrer le plus vite possible la troisième dose aux plus vulnérables, aux travailleurs de la santé et ensuite à toute la population».

Pas moins de 62 718 doses de vaccin ont été administrées au cours des 24 dernières heures, dont 9053 premières doses à des enfants de 5 à 11 ans et 50 432 doses de rappel.

Le pourcentage de personnes âgé de 5 ans et plus ayant reçu une première dose est toujours d’environ 88 %. On signale aussi qu’environ 81 % de la population québécoise a reçu une deuxième dose et qu’environ 7 % a reçu une dose de rappel.

Le ministère de la Santé indique qu’en raison des jours fériés, il ne publiera pas son tableau de bord présentant les données quotidiennes ni de communiqué de presse à ce sujet les 24, 25 et 26 décembre ni les 31 décembre, 1er et 2 janvier 2022.