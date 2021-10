Le Québec rapporte 532 nouveaux cas de COVID-19 et quatre décès

MONTRÉAL — Le Québec rapporte dimanche 532 nouveaux cas de COVID-19 et déplore quatre décès supplémentaires liés au virus. Sur une note plus positive, les hospitalisations affichent un léger recul.

Selon les données publiées dimanche par le ministère de la Santé, 341 nouveaux cas sont attribuables à des gens qui n’étaient pas vaccinés contre la COVID-19 ou qui ont reçu une première dose depuis moins de sept jours.

Dans les hôpitaux québécois, on compte maintenant 303 patients atteints du virus, dont 76 qui sont traités dans une unité de soins intensifs. Au total, c’est six patients de moins que la veille et deux patients de moins aux soins intensifs.

On dénombre 512 éclosions actives sur le territoire du Québec.

En matière de vaccination, ce sont 3850 personnes qui ont reçu une première dose au cours des dernières 24 heures et 7553 personnes qui ont reçu une deuxième injection.