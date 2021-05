Le Québec rapporte moins de 500 nouveaux cas de COVID-19 et trois décès

MONTRÉAL — Nouveau signe du recul de la troisième vague de la COVID-19 au Québec: les autorités rapportent moins de 500 nouveaux cas pour la première fois depuis septembre.

Selon les données publiées dimanche par le ministère de la Santé, 47 nouveaux cas ont été identifiés depuis le précédent bilan. Autre signe encourageant: le nombre de cas actifs est passé de 6320 à 6022, selon les données de l’Institut de la santé publique du Québec. On a recensé 367 376 cas depuis le début de la pandémie.

Trois nouveaux décès, dont un seul survenu au cours des 24 dernières heures, se sont ajoutés au bilan des victimes. On déplore dorénavant 11 084 morts liées à la COVID-19 depuis son apparition au Québec.

Les autorités constatent que le nombre des hospitalisations est relativement stable, passant de 424 à 421. Même constat pour les patients aux soins intensifs: leur nombre demeure à 103.

Le nombre d’éclosions actives a lui aussi faiblement baissé pour s’établir à 824, soit 62 de moins que la veille.

«La situation est encourageante, a commenté le ministre de la Santé, Christian Dubé sur Twitter. Je rappelle que les assouplissements annoncés entrent en vigueur le 28 mai, vendredi prochain. D’ici là, il faut continuer de respecter les mesures sanitaires du palier de couleur de votre région.»

En données brutes, l’île de Montréal est la seule région qui rapporte plus de 100 nouveaux cas, soit 167.

Les autorités signalent 61 cas supplémentaires en Montérégie, 34 à Laval, 33 dans les Laurentides, 31 en Estrie et dans la Capitale-Nationale, 28 en Chaudière-Appalaches, 22 dans Lanaudière et dans le Bas-Saint-Laurent et 13 en Outaouais.

En zone orange, les autorités font état de 25 autres cas au Saguenay-Lac-Saint-Jean, 17 en Mauricie-Centre-du-Québec, mais aucun sur la Côte-Nord.

La Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, placée en zone jaune, retire même neuf cas de son bilan.

Un total de 24 095 prélèvements et de 25 818 analyses ont été réalisés le 21 mai. Le taux de positivité a légèrement augmenté à 2,3 %.

Le rythme de la campagne de vaccination a légèrement fléchi. Les autorités indiquent que 83 871 doses de vaccin, dont 4693 deuxièmes doses, ont été administrées au cours des 24 dernières heures, pour un total de plus de 4,92 millions.

Le pourcentage de personnes ayant reçu une première dose est de 54,4. On signale aussi qu’environ 4 % de la population québécoise a reçu une deuxième dose.