Le Québec rapporte presque moins de 100 nouveaux cas de COVID-19 et deux décès

MONTRÉAL — Nouveau signe du ressac de la troisième vague de la COVID-19 au Québec: les autorités rapportent presque moins de 100 nouveaux cas.

Selon les données publiées dimanche par le ministère de la Santé, 102 nouveaux cas ont été identifiés depuis le précédent bilan. Il s’agit du plus petit nombre depuis le 25 août. Autre signe encourageant: le nombre de cas actifs est passé de 1468 à 1378, selon les données de l’Institut de la santé publique du Québec. On a recensé 373 921 cas depuis le début de la pandémie.

Deux nouveaux décès, mais aucun survenu au cours des 24 dernières heures, se sont ajoutés au bilan des victimes. On déplore dorénavant 11 191 morts liées à la COVID-19 depuis son apparition au Québec.

Les autorités constatent que la situation dans les hôpitaux s’est aussi améliorée. Le nombre de patients ayant un problème de santé liés à la COVID-19 est passé de 178 à 170. Même constat pour les patients aux soins intensifs: leur nombre demeure à 39.

Fausse note dans ce concert: le nombre d’éclosions actives a toutefois augmenté, passant de 162 à 165.

En données brutes, les autorités signalent 37 nouveaux cas sur l’île de Montréal, 22 en Montérégie et 9 à Laval

Elles rapportent 10 cas supplémentaires dans les Laurentides, 8 dans Lanaudière, 5 en Chaudière-Appalaches, 4 en Outaouais, 2 dans la Capitale-Nationale et aucun en Estrie.

Dans les zones qui passeront au code vert dès lundi, elles font état de 2 autres cas en Mauricie-Centre-du-Québec, autant au Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais aucun dans le Bas-Saint-Laurent.

La Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, déjà placée en zone verte, ne compte aucun nouveau cas.

Un total de 17 300 prélèvements et de 16 345 analyses ont été réalisés le 18 juin mai. Le taux de positivité a baissé d’un dixième de point de pourcentage à 0,8.

Le rythme de la campagne de vaccination a ralenti. Les autorités indiquent que 70 291 doses de vaccin, dont 58 736 deuxièmes doses, ont été administrées au cours des 24 dernières heures, pour un total de plus de 7,32 millions.

Le pourcentage de personnes âgé de 12 ans et plus ayant reçu une première dose est toujours d’environ 79. On signale aussi qu’environ 19 % de la population québécoise a reçu une deuxième dose.