Le Québec rapporte une nouvelle baisse des hospitalisations liées à la COVID-19

MONTRÉAL — L’actuelle vague de COVID-19 continue de donner des signes de recul au Québec.

Selon les tableaux de données brutes publiées par le ministère de la Santé, le nombre de patients dans les hôpitaux ayant été déclarés positifs à la COVID-19 est passé de 2251 à 2181. On recense aussi 75 personnes aux soins intensifs, une de plus que la veille.

Six nouveaux décès se sont ajoutés au bilan des victimes. On déplore dorénavant 15 006 morts liées à la COVID-19 depuis son apparition au Québec.

Le ministère de la Santé rapporte également 1100 nouveaux cas de COVID-19, pour un total de 1 043 732 cas depuis le début de la pandémie. Le nombre de cas répertorié n’est toutefois pas représentatif de la situation puisque l’accès aux centres de dépistage est restreint aux clientèles prioritaires.

Selon le site VaccinTrackerQc, 22 936 doses de vaccin ont été administrées au cours des 24 dernières heures, dont 1291 premières ou deuxièmes doses..

Le pourcentage de personnes âgé de 5 ans et plus ayant reçu une première dose est toujours d’environ 91,4 %. On signale aussi que 87,64 % de la population québécoise admissible a reçu une deuxième dose et que 58,93 % a reçu une dose de rappel.