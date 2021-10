QUÉBEC — Le Québec recense samedi 591 nouveaux cas de COVID-19 et deux décès supplémentaires.

Plus de la moitié des nouveaux cas, soit 360, concernent des personnes non vaccinées ou ayant reçu leur première dose il y a moins de 14 jours. Ce sont aussi 30 personnes n’ayant reçu qu’une seule dose il y a au moins 14 jours et 201 personnes ayant reçu leur seconde dose il y a au moins 7 jours qui ont contracté la maladie.

En tout, 425 393 Québécois ont été atteints de la COVID-19, et 11 493 en sont morts.

Le nombre d’hospitalisations, lui, est de 244, soit 6 de moins que vendredi, alors que 67 personnes sont aux soins intensifs, une diminution d’une personne par rapport à la veille.

Du côté de la vaccination, 8120 doses ont été administrées dans les 24 dernières heures, dont 2764, soit près du tiers, sont des premières doses. Cela amène le nombre total de doses administrées au Québec à 13 231 679.

En date de vendredi, 87,8 % des Québécois âgés de 12 ans et plus étaient adéquatement vaccinés et 79,3 % de la population totale a reçu au moins une dose d’après l’Institut national de santé publique du Québec.

Le ministère de la Santé estime que les personnes non vaccinées ont six fois plus de risques d’être infectées et 20 fois plus de risques de se retrouver aux soins intensifs.