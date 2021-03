Le Québec retombe sous le seuil des 1000 nouveaux cas de COVID-19

MONTRÉAL — Le Québec est retombé sous le seul psychologique des 1000 nouveaux cas.

Selon les données publiées dimanche par le ministère de la Santé, 917 nouveaux cas ont été identifiés depuis le précédent bilan. Le nombre de cas actifs est passé de 7617 à 7837. On a recensé 308 311 cas depuis le début de la pandémie.

Seulement deux décès, tous deux survenus entre le 21 et 26 mars, se sont ajoutés au bilan des victimes. On déplore dorénavant 10 647 morts liées à la COVID-19 depuis son apparition au Québec.

Les autorités rapportent le nombre des hospitalisations a légèrement fléchi, passant de 481 à 480. Le nombre de patients aux soins intensifs s’élève à 114, une augmentation de six par rapport à la veille.

Selon l’Institut national de santé publique du Québec, le nombre de cas confirmés de variants s’élève à 705 tandis que celui des cas présomptifs en criblage poursuit sa progression inexorable, passant de 5565 à 6118.

Dans les zones rouges, l’île de Montréal recense 280 cas supplémentaires, la Montérégie 124, Laval 112, Lanaudière 47 et les Laurentides 45.

En zone orange, la situation est de plus en plus préoccupante, notamment dans la Capitale-Nationale où les autorités signalent 114 nouveaux cas. On en a enregistré 50 en Outaouais, 48 en Chaudière-Appalaches, 29 au Saguenay-Lac-Saint-Jean, 16 en Estrie et 27 dans le Bas-Saint-Laurent.

Elles rapportaient également 13 nouveaux cas en Mauricie-Centre-du-Québec. La Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine semble épargnée par ce qui ressemble de plus en plus à une troisième vague puisqu’elle n’a fait état encore une fois d’aucun nouveau cas.

Un total de 29 407 prélèvements et de 33 671 analyses ont été réalisés le 26 mars.

La campagne de vaccination a légèrement ralenti le rythme. Les autorités rapportent que 45 745 doses de vaccin ont été administrées vendredi, pour un total de plus de 1,22 million. Le pourcentage de personnes ayant reçu une première dose est de 14,4.