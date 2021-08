Le Québec signale 563 nouveaux cas de COVID-19 sur son territoire

MONTRÉAL — À l’instar des autres provinces canadiennes, la pandémie de COVID-19 ne montre aucun signe de ralentissement au Québec.

Selon les données du ministère de la Santé publiées samedi, le Québec rapporte samedi 563 nouveaux cas de COVID-19. Depuis le début de la pandémie, le nombre de cas s’élève désormais à 384 381.

La moyenne des sept derniers jours s’établit à 431.

Santé-Québec indique que 67 % des nouveaux cas n’ont pas été vaccinés ou ont reçu une première dose, il y a moins de 14 jours. Quand au pourcentage de nouveaux cas ayant reçu une deuxième dose, il y a plus de sept jours, il est à 16 %.

Les autorités ne signalent aucun nouveau décès. Le bilan des victimes demeure à 11 279 morts.

Santé-Québec n’a pas dévoilé de données pour les hospitalisations. Vendredi, on recensait 87 hospitalisations. Parmi ces patients, 30 étaient traités aux soins intensifs.

Le ministre de la Santé Christian Dubé a écrit sur son compte Twitter que les autorités continuaient «de surveiller de très près les nouvelles hospitalisations dans toutes les catégories d’âge».

Ces données s’appuient sur 18 339 analyses. Le taux de positivité est passé de 2,6 % à 2,9%.

Côté vaccination, 46 206 doses, dont 37 949 deuxièmes doses, ont été administrées dans la province depuis le précédent bilan, pour un total de plus de 12 millions de doses. Selon Santé-Québec, trois Québécois sur quatre âgés de 12 ans et plus ont été adéquatement vaccinés.