Le Québec sur pause: les entreprises auront encore besoin d’aide, dit MEQ

MONTRÉAL — Sans un nouveau coup de pouce gouvernemental, le visage du secteur manufacturier risque d’être considérablement transformé à la suite de la pause de trois semaines décrétée par Québec pour limiter la propagation du nouveau coronavirus, estime l’association qui représente cette industrie.

Si elle «comprend» la décision difficile prise par le gouvernement Legault, Manufacturier et Exportateurs du Québec (MEQ), qui représente quelque 23 000 entreprises qui emploient plus de 500 000 travailleurs, espère de nouvelles mesures d’aide «pour permettre aux entreprises québécoises de survivre».

Au cours d’un entretien téléphonique lundi, sa présidente-directrice générale, Véronique Proulx, a évoqué des aides directes comme des subventions ainsi que des allégements fiscaux.

Dans le but de freiner l’augmentation du nombre de nouveaux cas de la COVID-19, Québec a décrété la fermeture, au plus tard à compter de minuit mardi, de toutes les entreprises et tous les commerces jugés non essentiels, et ce, jusqu’au 13 avril. Cela signifie que plusieurs dizaines de milliers, et probablement des centaines de milliers, de travailleurs se retrouveront en congé forcé.

Il y a toutefois plusieurs exceptions à cette mesure, notamment les épiceries, les pharmacies, les composantes de la chaîne d’alimentation, les pompiers, les policiers et évidemment le service de santé.

Alors que la liste officielle était attendue, lundi, en fin d’après-midi, plusieurs entreprises des secteurs manufacturier et industriel contactées par La Presse canadienne n’avaient pas de réponse claire à offrir dans la foulée de l’annonce du gouvernement Legault.

Par voie de communiqué, Cascades, qui fabrique notamment du papier hygiénique et des emballages, a dit qu’elle assurait la «continuité» de ses activités.