Le Québécois Gary Arnold a été jugé coupable d’enlèvement et d’extorsion

MONTRÉAL — Le Québécois Gary Arnold a été déclaré coupable d’avoir participé à l’enlèvement d’un couple de septuagénaires dans le nord de l’État de New York, en septembre 2020.

James et Sandra Helm ont été enlevés alors qu’ils étaient à leur domicile, se sont fait illégalement amener au Québec via le territoire mohawk d’Akwesasne et ont été détenus dans un chalet à Magog pendant deux jours. Ils ont finalement été secourus par le Groupe tactique d’intervention de la Sûreté du Québec, le 29 septembre.

La poursuite a déclaré que le couple avait été kidnappé dans le but de récupérer une rançon de 50 kilogrammes de cocaïne, ou 3,5 millions $ US. Leur petit-fils avait été arrêté au Vermont six jours plus tôt et les 50 kilogrammes de cocaïne qu’il transportait avaient été saisis par les autorités.

L’accusation a déclaré que M. Arnold était l’un des quatre hommes à l’origine d’un complot visant à kidnapper le couple. Le suspect a plaidé lors de son procès qu’il avait agi à cause de menaces contre sa vie et sa famille, ne savait rien d’un complot et n’avait jamais rencontré un membre de la famille Helm.

L’homme de 54 ans a également témoigné qu’il avait choisi de faire ce qu’on lui disait au lieu d’avertir les autorités. Il a déclaré avoir suivi les ordres d’un homme appelé «Big», qui lui avait demandé d’effectuer diverses tâches, comme transporter des téléphones, envoyer des SMS et obtenir les cathéters dont Sandra Helm avait besoin.

M. Arnold a déclaré qu’il avait reçu une lettre de menace chez lui, le convoquant à une réunion quelques jours avant l’enlèvement des Helm. Lors de la rencontre dans un centre commercial, le même «Big» lui aurait montré de façon menaçante des photos de sa femme et de ses filles, a-t-il indiqué. Il aurait gardé le silence même après son arrestation en raison de cette peur.

James Helm est décédé avant le procès, mais Sandra Helm a témoigné que M. Arnold était l’un des deux hommes masqués dans sa chambre la nuit du 27 septembre 2020, lorsque le couple a été kidnappé.

Le téléphone portable prépayé de Gary Arnold a également été détecté dans une tour de téléphonie cellulaire près de la maison des Helm lorsqu’ils ont été enlevés, et les enregistrements téléphoniques suggéraient qu’il était en contact permanent avec les autres co-conspirateurs, qui ont été arrêtés le jour même où le couple a été secouru.

Son avocat a fait valoir que son implication était «non criminelle» et que les menaces étaient à la base de ses actions.

Les jurés ont rendu des verdicts de culpabilité pour cinq chefs d’accusation, dont enlèvement, extorsion et complot en vue de commettre un enlèvement.

L’affaire reviendra devant les tribunaux pour la phase de détermination de la peine, le 6 mars.