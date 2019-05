Le rabais fédéral sur les voitures électriques entre en vigueur mercredi

OTTAWA — Les Canadiens qui veulent se procurer une voiture électrique pourront profiter du nouveau rabais du gouvernement fédéral à compter de mercredi.

La subvention, annoncée dans le dernier budget libéral, permettra d’économiser jusqu’à 5000 $ sur les véhicules électriques et 2500 $ pour les modèles hybrides rechargeables. Mais ces rabais ne s’appliquent qu’aux voitures dont le coût est inférieur à 45 000 $.

Ottawa permet aux acheteurs d’aller jusqu’à 55 000 $ dans certains cas, mais cette limite de prix signifie que le modèle le plus populaire au Canada — la Tesla 3 — ne sera pas admissible.

Neuf voitures électriques, ainsi que 13 modèles hybrides rechargeables, sont toutefois admissibles, dont les deuxième et troisième modèles les plus populaires, la Nissan Leaf et la Chevrolet Bolt.

Les spécialistes des voitures électriques croient que cette mesure contribuera certainement à augmenter les ventes des véhicules électriques. Lorsque le nouveau gouvernement progressiste-conservateur de l’Ontario avait annulé un rabais sur les véhicules électriques l’an dernier, l’achat de ce type de voitures avait chuté.

Le transport routier représente jusqu’à un cinquième des émissions de gaz à effet de serre du Canada et ces incitatifs font partie de la stratégie du gouvernement fédéral visant à atteindre ses objectifs internationaux de réduction des émissions dans la lutte aux changements climatiques.