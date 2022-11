Le rappeur Takeoff, de Migos, est mort après une fusillade, selon un représentant

HOUSTON — Le rappeur Takeoff, du groupe américain Migos, est mort après une fusillade tôt mardi devant une salle de quilles à Houston, a confirmé un représentant du groupe. Il avait 28 ans.

«Takeoff», de son vrai nom Kirsnick Khari Ball, faisait partie du groupe Migos avec Quavo et Offset. Un représentant du groupe Migos, qui n’était pas autorisé à parler publiquement, a confirmé à l’Associated Press que Takeoff était mort dans la nuit de mardi.

La police a répondu peu après 2 h 30 du matin aux informations faisant état d’une fusillade face à une salle de quilles de Houston, où des dizaines de personnes s’étaient rassemblées sur un balcon à l’extérieur de la salle de quilles au troisième étage, a indiqué la police. À leur arrivée sur les lieux, les policiers ont découvert un homme mort.

Les agents de sécurité qui se trouvaient dans le secteur ont entendu le coup de feu, mais n’ont pas vu l’assaillant, a déclaré un porte-parole de la police. Deux autres personnes ont été blessées et transportées à l’hôpital dans des véhicules privés. Aucune arrestation n’a été annoncée.

Takeoff était le plus jeune membre de Migos, le trio de rap de la banlieue d’Atlanta qui comprenait également son oncle Quavo et son cousin Offset. Ils ont d’abord percé avec l’immense succès «Versace» en 2013. La chanson a été remixée par Drake, ce qui a propulsé encore sa popularité.

Le groupe a eu quatre succès dans le «Top 10» du palmarès américain «Billboard Hot 100», bien que Takeoff ne figurait pas sur leur numéro 1 de plusieurs semaines «Bad and Boujee», mettant en vedette Lil Uzi Vert.

Le trio a sorti une trilogie d’albums intitulée «Culture», «Culture II» et «Culture III», les deux premiers se hissant à la tête du palmarès des albums «Billboard 200».

Le groupe Migos a aussi remporté en 2018 un prix de la Société américaine des compositeurs, auteurs et éditeurs de musique pour ses succès sur les plateformes de diffusion en continu avec des chansons multiplatine comme «Motorsport» (avec Cardi B et Nicki Minaj), «Stir Fry» et «Walk It Talk It».

Ils ont également joué une version fictive d’eux-mêmes dans un épisode de la série télévisée à succès «Atlanta».

Offset, qui est marié à Cardi B, a sorti un album solo en 2019, tandis que Takeoff et Quavo ont sorti le mois dernier un album commun, «Only Built for Infinity Links».