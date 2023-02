Le rapport final sur la tuerie de masse en Nouvelle-Écosse sera publié le 30 mars

HALIFAX — La commission d’enquête publique qui s’est penchée sur la fusillade de masse survenue en 2020 en Nouvelle-Écosse publiera son rapport final le 30 mars.

La commission a confirmé mercredi que son rapport présentera un compte rendu détaillé de ce qui s’est passé lors des événements d’avril 2020, en plus de fournir des recommandations visant à améliorer la sécurité dans les communautés de partout au Canada.

Entre autres choses, le rapport examinera la réponse de la police, l’accès aux armes à feu, la violence fondée sur le sexe, les interactions antérieures du tueur avec la police et les mesures prises pour informer et soutenir les personnes touchées par les meurtres.

Au cours de l’enquête, il a été révélé que la nuit du 18 avril 2020, un homme déguisé en policier a tué 13 personnes à Portapique, en Nouvelle-Écosse. Il a échappé à la GRC et a repris ses meurtres le lendemain.

Lors de sa deuxième journée de croisade, l’homme conduisait une réplique d’une voiture de police de la GRC dans le nord et le centre de la province.

Au total, 22 personnes ont été tuées par balle au cours des 13 heures de cavale du suspect, qui se sont terminées lorsque le tireur a été abattu par deux agents de la GRC dans une station-service au nord d’Halifax.

La commission d’enquête indépendante a amorcé la partie publique de ses travaux il y a un an.

Il y a eu au total 76 jours d’audiences publiques, au cours desquelles la commission a publié 31 documents dits fondamentaux et plus de 7000 pièces à conviction et documents.

La commission d’enquête a entendu 230 témoins, dont environ 80 membres de la GRC. Soixante de ces témoins ont témoigné lors des audiences publiques, dont la moitié étaient des membres de la GRC.