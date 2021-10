Le rapport publié sur la Loi entourant le cannabis montre des résultats encourageants

MONTRÉAL — Le ministère de la Santé et des Services sociaux a publié un rapport mercredi sur la mise en oeuvre de la Loi entourant le cannabis qui est en vigueur depuis le 17 octobre 2018.

Bien qu’il soit encore tôt pour tirer des conclusions définitives sur les effets de la légalisation du cannabis, le rapport reflète certains constats, dont la transition plus rapide que prévu au départ vers le marché licite des établissements de la Société québécoise du cannabis (SQDC).

Selon les informations fournies dans le rapport, l’approvisionnement auprès de fournisseurs illégaux est en baisse et 70% des personnes ayant consommé du cannabis en 2021 s’en seraient procurés dans un établissement de la SQDC.

De plus, la consommation quotidienne et régulière est demeurée stable au Québec, même si la prévalence de consommation a quelque peu augmenté chez la population âgée de plus de 25 ans.

Comme avant la légalisation du cannabis au Canada, la consommation chez les jeunes de 15 à 17 ans affiche toujours une tendance à la baisse. Les hospitalisations et les visites aux urgences causées par une consommation de cannabis n’ont pas connu de changement notable depuis la légalisation, excepté une hausse ponctuelle au cours de l’été 2020.

«Je suis très heureux de constater que les mesures de prévention adoptées dans le cadre de cette loi, de même que celles que nous avons déployées pour encadrer l’usage légal et la vente du cannabis, ont porté leurs fruits», a indiqué Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux dans un communiqué.

Le rapport informe toutefois que la consommation de cannabis aurait augmenté dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 au Québec et au Canada, d’après un sondage connexe de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ).

En conclusion, le rapport indique qu’en raison des constants encourageants observés dans les résultats dans la mise en oeuvre de la Loi, celle-ci doit être maintenue, de même que le modèle de vente de cannabis mis en place au Québec.

Lancée il y a quelques semaines, l’Initiative québécoise de recherche sur le cannabis et la santé, financée par un budget pouvant aller jusqu’à 10 millions $, a pour objectif de soutenir de nouvelles recherches et de positionner le Québec comme chef de file en la matière.