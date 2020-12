Le réchauffement climatique et l’augmentation des GES: «l’autre courbe à aplatir»

MONTRÉAL — La courbe du réchauffement climatique et de l’augmentation des gaz à effet de serre est «l’autre courbe à aplatir», soutient une médecin québécoise qui a participé au rapport 2020 du Lancet Countdown sur l’impact des changements climatiques sur la santé.

La docteure Claudel Pétrin-Desrosiers est formelle: le Canada n’est pas à l’abri des menaces pour la santé engendrées par les changements climatiques. Aucun pays ne l’est, dit-elle, insistant sur le besoin d’actions réelles et immédiates pour renverser la vapeur.

Ce rapport international, associé à la prestigieuse revue scientifique médicale britannique The Lancet, est publié annuellement.

Cette année, les docteures Claudel Pétrin-Desrosiers et Finola Hackett ont analysé les données pour rédiger le rapport canadien sur ces questions.

Il met en lumière l’incidence croissante de la chaleur extrême et de la pollution atmosphérique sur la santé de la population canadienne.

Cette question de l’impact de la chaleur sur la santé est d’ailleurs celle qui a particulièrement marqué Dre Pétrin-Desrosiers cette année.

En 2018, un record de 2700 décès liés à la chaleur ont été enregistrés, uniquement chez les 65 ans et plus. Il s’agit d’une augmentation de 58 % au cours des 20 dernières années.

L’impact sur la santé est manifeste, dit-elle, mais aussi sur l’économie. Les auteures du rapport ont voulu mettre des chiffres sur ces conséquences: le coût économique de la mortalité associée à la chaleur est estimé à 0,7 % du produit intérieur brut (PIB) du Canada en 2018, comparativement à 0,2 % en 2000, peut-on lire dans le rapport.

Cela représente aussi la perte de quelque sept millions d’heures de travail, souligne Mme Pétrin-Desrosiers, qui est médecin résidente en médecine familiale à l’Université de Montréal.

Si on ne fait rien, cela va devenir notre nouvelle réalité, ajoute-t-elle.

Au Canada, le réchauffement est deux fois plus rapide que dans le reste du monde, et trois fois plus rapide dans les régions nordiques, un constat d’Environnement Canada qui a été relayé dans le rapport 2020 du Lancet.

Un autre triste record a d’ailleurs été battu en 2020: celui de la concentration de CO2 dans l’atmosphère.

Avec la pandémie de COVID-19, «on a beaucoup parlé « d’aplatir la courbe » (de l’augmentation des cas d’infection au virus), rappelle la docteure. «Mais il y a une autre courbe à aplatir», celle de la température et de l’émission des gaz à effet de serre (GES), qui ne cesse de pointer vers le haut.

Le Lancet Countdown sur la santé et les changements climatiques est le fruit de la collaboration d’experts issus de plus de 38 organisations, dont l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), la Banque mondiale, l’University College de Londres et de l’Université Tsinghua.