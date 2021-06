Le réchauffement climatique provoque des «feux zombies», préviennent des experts

VANCOUVER — Les incendies qui ne s’éteignaient pas pendant l’hiver étaient autrefois considérés comme un mythe au Canada, mais ces «feux zombies» pourraient devenir plus fréquents à cause du réchauffement climatique, disent des experts.

Steven Cumming, un professeur agrégé au département des sciences du bois et de la forêt de l’Université Laval, dit que tous ceux qui travaillaient dans la lutte contre les incendies avaient entendu parler de ces feux souterrains couvrant pendant en période hivernale. Toutefois, il n’existait aucun moyen de les recenser jusqu’à tout récemment.

«Tout ce que je sais, c’est que leur existence est davantage perçue au Canada comme du folklore, dit-il. Ce que cet article fait, c’est de nous donner une idée de la fréquence à laquelle ces choses peuvent se produire.»

L’article en question, publié dans la revue scientifique Nature, soutient que la hausse des températures estivales pourrait contribuer à maintenir les incendies hivernants dans les régions boréales. Ces incendies sont connus sous le nom de «feux dormants» ou «feux zombies».

La plupart sont observées dans les régions subarctiques, dans les Territoires du Nord-Ouest et dans la forêt boréale du nord de l’Ontario, de l’Alberta et de la Saskatchewan, où la tourbe se trouve en grande quantité, indique l’article.

Par exemple, l’incendie qui a ravagé Fort McMurray en Alberta en 2016 est considéré comme un «feu zombie».

James Waddington, un professeur à l’école de la Terre, de l’environnement et de la société de l’Université McMaster, explique que ces incendies renaissent après avoir couvé sous la neige.

«Dans certaines régions, un feu peut reprendre vie et produire des flammes. L’idée qu’il puisse repartir sans une nouvelle source fait en sorte qu’on appelle ça un «feu zombie». Ce terme est relativement nouveau.»

Les étés chauds entraînent des incendies qui brûlent plus profondément dans les sols organiques. Ils sont plus susceptibles d’être détectés au printemps suivant, ajoute le Pr Waddington.

«Peut-être qu’ils deviennent de plus en plus courants, mais peut-être que nous nous améliorons aussi un peu pour les traquer. Nous n’avons pas atteint le stade apocalyptique, mais il est important que des scientifiques aient découvert que ce phénomène est lié à des étés chauds.»

Mike Flannigan, un expert des feux de forêt de l’Université de l’Alberta, calcule que ces feux persistants émettent beaucoup plus de carbone en moyenne que les feux de forêt normaux.

Les tourbières sont des réservoirs de carbone qui se sont accumulés depuis des milliers d’années, fait-il remarquer.

En se consumant, un kilo de tourbe émet environ un demi-kilo de carbone dans l’atmosphère, note le Pr Flannigan.

«Le carbone favorise le réchauffement qui favorise les incendies, c’est un cycle.»

Selon lui, la majeure partie de l’augmentation des «feux zombies», sinon la totalité, est attribuable au réchauffement climatique.

Le Canada se réchauffe deux fois plus vite et la région arctique se réchauffe trois fois plus vite que le reste du monde, soutient-il.

«Ces incendies qui se seraient normalement éteints en hiver ou en automne brûlent jusqu’à l’année suivante. Le réchauffement provoque plus de feux zombies en raison des hivers plus chauds et plus secs et la plus petite quantité de neige.»