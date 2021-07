Le représentant de la région de Buffalo se réjouit de l’ouverture d’Ottawa

WASHINGTON — L’élu américain qui a mené la charge pour un assouplissement des restrictions de voyage à la frontière canado-américaine se réjouit d’apprendre qu’Ottawa est prêt à aller de l’avant.

Brian Higgins, élu démocrate de l’État de New York à la Chambre des représentants, s’est dit soulagé, vendredi, de voir que le premier ministre Justin Trudeau avait l’intention de permettre aux citoyens américains entièrement vaccinés contre la COVID-19 d’entrer au Canada d’ici la mi-août.

M. Higgins, élu de la région de Buffalo, près de la frontière avec l’Ontario, saluait cette «bonne nouvelle» pour ceux qui vivent près de la frontière, et dont les allers-retours sont depuis longtemps un mode de vie.

À l’issue de sa téléconférence hebdomadaire avec les premiers ministres des provinces et territoires, jeudi soir, le cabinet de M. Trudeau a indiqué que si les taux de vaccination se maintiennent, les voyageurs américains admissibles – les citoyens et les résidents permanents pleinement vaccinés — pourraient être autorisés à entrer au Canada dans environ un mois.

Et si le taux de vaccination et les conditions de santé publique continuent d’évoluer positivement, le Canada pourrait accueillir les voyageurs pleinement vaccinés de tous les pays d’ici début septembre, a ajouté le cabinet du premier ministre.

Les restrictions de voyage à la frontière canado-américaine, mises en place par les deux capitales depuis mars 2020, doivent être renouvelées mercredi prochain, comme à tous les mois.

«La ligne d’arrivée est enfin en vue pour les personnes qui ont été trop longtemps séparées de leur famille et de leur propriété», a indiqué M. Higgins dans un communiqué. «Pour les Américains et les Canadiens qui vivent le long de la frontière et la traversent fréquemment comme mode de vie, le plus tôt sera le mieux quant à la levée des restrictions pour les personnes vaccinées.»

Le cabinet de M. Trudeau n’a pas précisé jeudi soir si le Canada exigerait des voyageurs qu’ils présentent une preuve de vaccination à la frontière. La Maison-Blanche a déjà exclu la notion d’un «passeport vaccinal» pour les Américains; il n’est donc pas clair de quel type de preuves les voyageurs américains auraient besoin pour entrer au Canada.

Dans le compte rendu de la téléconférence de jeudi soir, le cabinet du premier ministre souligne que M. Trudeau avait convenu avec ses homologues des provinces «de travailler en collaboration à la création d’une preuve de vaccination et de prioriser les travaux de mise en oeuvre d’un système qui permettrait aux Canadiens de voyager à l’étranger en toute confiance».

Cet assouplissement prévu des restrictions de voyage survient au milieu de deux développements importants dans l’actualité: la perspective d’élections fédérales cet été ou à l’automne, et une augmentation aux États-Unis du variant Delta, surtout chez les Américains qui ne sont pas vaccinés. Environ 80 % des Canadiens admissibles ont reçu au moins une dose d’un vaccin et environ 54 % sont complètement vaccinés. Aux États-Unis, ces taux ne sont que de 65 % et 56 % respectivement pour les Américains de plus de 12 ans.