Le rockeur David Crosby est mort, selon plusieurs médias américains

Le rockeur américain David Crosby, membre de The Byrds et de Crosby, Still, Nash and Young, est décédé à l’âge de 81 ans, ont rapporté plusieurs médias jeudi.

Le New York Times a annoncé que Crosby est mort mercredi soir. Le quotidien a pu consulter un message texte de la belle-sœur du musicien.

Plusieurs médias ont aussi rapporté la mort de Crosby en citant des sources anonymes. L’Associated Press n’a pas pu joindre les représentants de Crosby et sa veuve.

Crosby a subi une greffe du foie en 1994 après plusieurs décennies de consommation de drogue. Il a survécu au diabète, à l’hépatite C et à une chirurgie cardiaque.

Même s’il n’a écrit qu’une poignée de chansons connues, Crosby a été en première ligne de la révolution culturelle des années 1960 et 1970. Il a notamment participé à un concert historique à Woodstock en compagnie de Stephen Stills, Graham Nash et Neil Young.

Il a été l’un des artistes qui ont façonné la culture de la musique rock de Los Angeles, d’où des artistes comme les Eagles et Jackson Browne ont émergé plus tard.

Il a toujours plaidé pour la paix, mais des conflits personnels ont aussi marqué sa carrière. Il reconnaissait lui-même que de nombreux musiciens avec lesquels il a travaillé dans le passé ne lui parlaient plus.