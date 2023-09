Le roi Charles III se rendra à Paris et Bordeaux pour sa visite d’État en France

LONDRES — Le roi Charles III se rendra en France plus tard ce mois-ci pour une visite d’État qui avait été reportée en mars en raison des manifestations contre les politiques économiques du président Emmanuel Macron.

Charles et la reine Camilla iront à Paris et à Bordeaux du 20 au 22 septembre, a annoncé mercredi le palais de Buckingham. Cette visite souligne l’objectif du Royaume-Uni de renforcer ses liens avec son plus proche voisin européen après des années de relations parfois tendues.

Même si les membres de la famille royale britannique ont depuis longtemps cédé le pouvoir politique aux dirigeants élus du pays, ils restent les ambassadeurs les plus éminents du Royaume-Uni, alors que les présidents et les premiers ministres se battent pour profiter du prestige et de l’apparat qui les accompagnent partout où ils vont.

Ce rôle a été incarné par la reine Élisabeth II, qui a effectué 121 visites d’État au cours de ses 70 ans de règne, ce qui a conduit l’historien royal Robert Hardman à la surnommer «Reine du monde». Charles a accédé au trône après le décès de sa mère l’an dernier.

Le nouveau roi avait eu l’intention de faire de la France le théâtre de sa première visite à l’étranger en hommage à ses relations étroites avec M. Macron, forgées grâce à leur préoccupation commune pour la protection de l’environnement et la lutte contre le changement climatique. Cet honneur est finalement revenu à l’Allemagne, lorsque le séjour en France a été annulé en raison des manifestations qui perturbaient le pays.

Mais les responsables des deux côtés de la Manche espèrent que ce report permettra d’organiser une visite d’État dans un esprit de fête plutôt que de siège.

Le voyage commencera par une cérémonie du souvenir à l’Arc de Triomphe de Paris pour marquer «les sacrifices partagés du passé et un héritage durable de coopération».

Plus tard, Charles rencontrera des membres de l’Assemblée nationale et du Sénat, offrant ainsi au roi une nouvelle occasion de montrer ses compétences linguistiques après avoir épaté son auditoire en passant facilement de l’allemand à l’anglais lors d’un discours devant le Bundestag, le parlement allemand, en mars.

Le voyage comprendra également un dîner d’État au château de Versailles et un arrêt à Bordeaux, qui abrite une importante communauté britannique. Le roi rencontrera les secouristes et les communautés touchées par les incendies de forêt de 2022 dans la région et visitera la Forêt Expérimentale, un projet conçu pour surveiller l’impact du climat sur les forêts urbaines.

Ils rencontreront également des groupes sportifs communautaires, tandis que la France accueille la Coupe du monde de rugby, du 8 septembre au 28 octobre.