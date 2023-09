Le romancier et journaliste culturel Denis Monette est décédé

MONTRÉAL — L’écrivain québécois Denis Monette, auteur notamment de «L’Ermite» et de «Les Bouquets de noces», est décédé lundi. Il avait 86 ans.

Son éditeur, les Éditions Logiques, ainsi que le Salon du livre de Montréal, dont il a été l’invité d’honneur en 2009, le qualifient de «véritable maître des best-sellers». Il a vendu plus d’un million d’exemplaires à travers le Québec et toute la francophonie.

M. Monette a aussi été journaliste culturel et a fait des entrevues avec les artistes les plus célèbres, du Québec à Hollywood. Il a ensuite commencé sa carrière de romancier en 1990.

Son premier roman, «Adèle et Amélie», avait été sélectionné comme roman de l’année chez Renaud-Bray lors de sa réédition en 1997.

Au total, M. Monette a publié une trentaine d’ouvrages, dont le dernier, «Ignacio et ses femmes», paraîtra en octobre.

«En plus d’avoir été un auteur majeur pour notre entreprise, M. Monette a été un collaborateur hors pair, et un ami. J’aurais tellement souhaité lui remettre sa copie de son prochain roman. Sa présence me manquera», a mentionné le conseiller à l’édition aux Éditions Logiques, François Godin, dans un communiqué.

Durant sa carrière de journaliste, M. Monette a notamment œuvré au magazine «Le lundi». Il y a tenu une chronique pendant 25 ans. De 1978 à 1985, il a été rédacteur en chef, directeur général et vice-président des publications au sein de Québecmag.

De ses rencontres avec des artistes renommés, il a tiré le récit «Un journaliste à Hollywood» en 1985. La même année, il a publié un recueil de billets, «Au fil des sentiments», qui a été en nomination pour le Prix du public au Salon du livre de Montréal.

Certains de ses livres sont à saveur autobiographique, comme «Les Parapluies du diable», en 1993, qui s’inspire de son enfance, et «Ensemble pour toujours», en 2015.

Son roman «L’Ermite», en 1998, s’est classé dans les meilleures ventes pendant quatre mois. Premier opus d’une trilogie, il a été suivi de «Pauline Pinchaud, servante» en 2000 et de «Le Rejeton» en 2001.

«Avec ses romans, récits et recueils de billets, il a su tracer un portrait de la société québécoise et de sa culture populaire et toucher, grâce à sa plume perspicace et empreinte d’humanité, le cœur de milliers de lecteurs et de lectrices», a souligné la directrice éditoriale des Éditions Logiques, Marike Paradis.

Auteur prolifique, ses derniers romans sont «Pardonnez-vous, Seigneur» et «Benjamine et son destin», parus respectivement en 2020 et 2021.

M. Monette est décédé à l’Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal, a annoncé mardi le Groupe Livre de Québecor Média, qui chapeaute les Éditions Logiques. La cause du décès n’a pas été communiquée.

Il laisse dans le deuil sa fille Sylvie et ses petits-enfants.