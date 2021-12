Le Royaume-Uni accélère le rythme des troisièmes doses pour combattre Omicron

LONDRES — De longues files d’attente se sont formées dans les centres de vaccination en Grande-Bretagne alors que les gens répondaient à l’appel du gouvernement pour que tous les adultes reçoivent des injections de rappel pour se protéger contre le variant Omicron du coronavirus, qui a causé au moins un décès au pays, selon le premier ministre Boris Johnson.

Dans une annonce télévisée dimanche soir, le premier ministre Boris Johnson a déclaré que toute personne âgée de 18 ans et plus se verrait offrir une troisième dose de vaccin d’ici le 31 décembre – moins de trois semaines et un mois plus tôt que l’objectif précédent.

«Nous sommes maintenant confrontés à une urgence dans notre bataille contre le nouveau variant, Omicron», a déclaré M. Johnson. Il a déclaré que les doses de rappel «renforceraient notre mur de protection vaccinale» contre le «raz-de-marée Omicron» prévu.

Les autorités sanitaires britanniques affirment que les cas d’Omicron doublent tous les deux ou trois jours en Grande-Bretagne et qu’ils remplaceront Delta en tant que souche dominante d’ici quelques jours. Mais on ne sait pas si la vague d’infections attendue inondera le système de santé du pays.

Environ 10 personnes se trouvent dans des hôpitaux britanniques avec la maladie causée par Omicron, et M. Johnson a signalé lundi le premier décès du pays impliquant le variant.

Des scientifiques d’Afrique du Sud, où Omicron a été identifié pour la première fois, disent qu’ils voient des signes que le variant peut provoquer une maladie moins grave que Delta, mais ont averti qu’il était trop tôt pour en être certain. Les autorités sanitaires du monde entier surveillent de près la Grande-Bretagne pour voir à quoi ressemble une poussée d’Omicron dans un pays avec une population plus âgée et plus vaccinée que celle de l’Afrique du Sud.

La Health Security Agency du Royaume-Uni affirme que les vaccins existants semblent moins efficaces pour prévenir les infections symptomatiques chez les personnes exposées à Omicron, bien que l’efficacité semble augmenter entre 70 % et 75 % après une troisième dose de vaccin.

Plus de 80 % des personnes âgées de 12 ans et plus en Grande-Bretagne ont reçu deux doses de vaccin et 40 % des adultes en ont reçu trois. Donner aux autres des doses de rappel d’ici la fin du mois sera un énorme défi, nécessitant près d’un million de doses administrées par jour. M. Johnson a reconnu que de nombreuses procédures médicales de routine devraient être reportées pour atteindre l’objectif.