Le Royaume-Uni attend des vents de 145 kilomètres/heure

LONDRES — Les autorités britanniques ont demandé à des millions de personnes de rester chez elles vendredi, alors que s’approche la deuxième tempête d’envergure à matraquer le pays cette semaine.

Les responsables ont mis en garde contre des vents violents et des débris à travers le nord de l’Europe.

Le service météorologique britannique a dit que la tempête Eunice (ou Zeynep, en Allemagne) pourrait générer des rafales de 145 kilomètres/heure en certains endroits.

Les autorités britanniques ont lancé de rares avertissements «rouges» — témoignant d’un danger pour la vie — entre 7 h et midi pour des régions du sud-ouest de l’Angleterre, et entre 7 h et 15 h pour le sud-est de l’Angleterre et Londres. Un avertissement ambré pour des bourrasques de 130 kilomètres/heure couvre toute l’Angleterre entre 5 h et 21h, heure locale.

Eunice est la deuxième tempête à frapper l’Europe en autant de jours, la première ayant fait au moins cinq morts en Allemagne et en Pologne. Un météorologue de l’Université de Reading, en Angleterre, Peter Inesse, a attribué le mauvais temps à un courant-jet inhabituellement puissant au-dessus de l’est de l’océan Atlantique, avec des vents de 320 kilomètres/heure en haute altitude.

«Un courant-jet aussi puissant que celui-là peut devenir une usine à tempêtes, et en créer une nouvelle tous les jours ou tous les deux jours, a-t-il dit. Il est souvent arrivé, récemment, que deux tempêtes ou plus assez fortes pour causer des dégâts ont survolé le Royaume-Uni et d’autres secteurs de l’Europe en quelques jours.»

Même avant l’avertissement de vents violents, Eunice perturbait déjà les déplacements dans le sud de l’Angleterre et du Pays-de-Galles, avec l’interruption de plusieurs liaisons ferroviaires et l’annulation de nombreux vols. Plusieurs attractions touristiques ont fermé leurs portes, notamment le London Eye, Legoland et le château de Warwick.

«Je demande à tous les Londoniens de rester chez eux, de ne pas courir de risques et de ne pas voyager à moins que ce soit absolument essentiel», a dit le maire Sadiq Khan.

Un ministre britannique a dit que l’armée est prête à intervenir en cas de besoin.

Les autorités météorologiques ont lancé dix avertissements d’inondations graves, ce qui témoigne une fois de plus de conditions qui menacent la vie.

La tempête Eunice pourrait être une des pires tempêtes à frapper le sud et le centre du Royaume-Uni depuis quelques années, a dit le météorologue en chef du pays, Paul Gundersen. Les avertissements rouges indiquent que les vents seront suffisamment puissants pour endommager les structures et propulser des débris, a-t-il ajouté.

La tempête devrait frapper le nord de l’Allemagne vendredi après-midi et se déplacer vers l’est pendant la nuit. Un avertissement d’inondation était en vigueur vendredi le long des côtes allemandes de la mer du Nord.

Des météorologues ont prévenu vendredi que cette tempête pourrait causer plus de dommages que la précédente, qui avait provoqué des accidents qui ont fait trois morts, déraciné des arbres, et endommagé des toits et des voies ferrées.

L’institut météorologique néerlandais a lancé son avertissement le plus élevé, un code rouge, pour les régions côtières, et un code orange pour presque tout le reste des Pays-Bas, alors qu’Eunice s’approchait du pays. Le transporteur ferroviaire national a annoncé une suspension de son service à compter de 14 h, heure locale. Le transporteur aérien KLM a annulé des dizaines de vols à l’aéroport de Schipol, à Amsterdam.

Eunice pourrait être en mesure de générer ce que les météorologues appellent un «courant-jet d’occlusion», un couloir étroit dans lequel les vents pourraient souffler à 160 kilomètres/heure. Un tel phénomène avait fait 18 morts et déraciné 15 millions d’arbres au Royaume-Uni en 1987.

Les transporteurs ferroviaires britanniques ont demandé aux passagers d’éviter de voyager vendredi. Le transporteur aérien British Airways a mis en garde contre des délais à l’aéroport de Heathrow, à Londres, puisque la météo interfère avec les atterrissages.

Les véhicules à profil élevé et les motos sont particulièrement vulnérables et devraient éviter les ponts et les viaducs, ont prévenu des responsables.